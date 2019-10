(B) #FuckOffAmazon – Transporter angezündet

Und weil es Amazon ist, nicht in irgend einem Gebäude, sondern in dem bald höchsten Haus Berlins mit dem Namen EDGE-Tower. Unsere erste spontane Reaktion auf diese Nachricht: ein Brechreiz und das Bedürfnis, richtig viel kotzen zu wollen. Aber weil das schade ums Essen wäre und immer eine Sauerei hinterlässt, sind wir nochmal in uns gekehrt. Und zum Entschluss gekommen, dass es viel passender wäre, ein Ausliefer-Fahrzeug von diesem Dreckskonzern bzw. seiner Partnerfirma PASU-Logistic anzuzünden. Also haben wir uns auf den Weg gemacht und unsere Grillanzünder auf dem Reifen eines solchen Fahrzeugs im Baumschulenweg platziert.

Wir richten uns mit diesem Feuer nicht gegen die Fahrer*innen dieser Transporter, sondern sehen dies als Beitrag, um auch die kämpfenden Belegschaften in den Verteilungszentren zu unterstützen. Neben den miesen Arbeitsbedingungen und der Aufwertung und Verdrängung in den Städten, steht Amazon, mit dem notorischen Arschloch Jeff Bezos an der Spitze, wie kaum ein anderes Unternehmen für den technologischen Angriff auf unser Leben. Deshalb wollen wir daran erinnern, dass nicht nur Google aus Kreuzberg vertrieben wurde, sondern durch Proteste von Anwohner*innen auch das Amazon HeadQuader2 in Queens (New York) verhindert werden konnte.

Nehmen wir die Ankündigung des Konzerns also als Herausforderung an, um Amazon und sein Image einmal ordentlich durch die Kloschüssel zu ziehen und auch diesem Projekt ein vorzeitiges Ende zu bereiten. Dazu brauchen wir weder Florian Schmidt noch sonstige Politiker*innen, die sich nun um Schadensbegrenzung der Versäumnisse ihrer eigenen Politik bemühen. Sondern einen vielseitigen Kampf von unten, der auf dieses Vorhaben von Amazon zielt und dabei stets die Herrschaft in all ihren Facetten im Blick behält und angreift.

Die Spiele sind eröffnet!