Feuer und Flamme den Immobilienhaien

Als Zeichen für die unverschämte Profitgier des Konzerns wurden diese direkt angegriffen. Die beschissene Wohnraumpolitik in Freiburg und überall sonst kotzt uns an. Wir finden, es ist längst an der Zeit, dass sich etwas ändert. Da wir aus Erfahrung wissen, dass Politik und Konzerne nur an Profiten und nicht an Grundbedürfnissen von Menschen interessiert sind, müssen wir selbst Hand anlegen. Wir müssen autonom handeln und selbstverwaltete Lebensformen entwickeln, die eine ausgewogene Lebensgrundlage für ALLE schafft, und zwar global und heute noch. Deshalb: Freiräume schaffen und gnadenlos verteidigen!

Solidarität mit den geräumten Häusern hier in Freiburg und räumungsbedrohten Projekten überall!

P.S. Dieser Angriff richtet sich auch gegen die Polizei, die Freiräume im Keim erstickt.