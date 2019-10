Fotos: #KeinFussbreit dem Faschismus, Antisemitismus und Rassismus! - Demo in Berlin

Mehr als 10.000 Menschen gingen am 13. Oktober in Berlin gegen Antisemitismus, Rassismus und rechte Gewalt auf die Straße. Nach einer Schweigeminute und einer Kundgebung am Bebelplatz zog die Demonstration zur Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße. Das Bündnis #Unteilbar hatte gemeinsam mit anderen Gruppen zu der Demo aufgerufen.

Fotos unter: https://umbruch-bildarchiv.org/keinfussbreit/