Aktion für eine Verkehrswende in Leipzig

Heute, am 9.10.2019 haben Menschen die Edward-Grieg-Allee auf Höhe der Durchquerung des Clara-Zetkin-Park mit zwei Aktionen für den Autoverkehr gesperrt. In der Nacht wurden Durchfahrt-Verboten-Schilder aufgestellt.Eine weitere Gruppe hatte sich anschließend dazu entschlossen, den Eingang der Straße mit ihren Körpern auf legale Art und Weise zu blockieren, indem sie die Fußgänger*innenüberwege am Kreisverkehr in einer kreativen Performance permanent nutzten und so für den Autoverkehr sperrten.

Wir leisten bewusst zivilen Ungehorsam und reflektieren den dabei entstehenden Unmut der betroffenen Autofahrer*innen. Wir nehmen diesen in Kauf, weil wir entsetzt feststellen müssen, dass weder gesellschaftliche Massen noch politische Führung auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene die Dramatik des bevorstehenden Klimawandels und die Dringlichkeit der strukturellen Maßnahmen realisieren und wir deshalb tief begründet davon ausgehen müssen, dass aufrüttelnde Aktionen mehr als angebracht sind, wenn wir die Zeit des Handelns nicht verpassen wollen!