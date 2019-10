Die drei Heinis grüßen Die drei von der Autobahn Wir schicken einen Gruß an die drei Leute aus Nürnberg, die im Vorfeld des G7 in Biarritz/Frankreich bei einer Kontrolle an der Autobahn in der Nähe der französisch-baskischen Grenze festgenommen worden sind. In einem Eilverfahren wurden 2 von ihnen zu 2 bzw. 3 monatigen Haftstrafen verurteilt. Wir stehen im Zusammenhang mit dem G20 2017 in Berlin vor Gericht. Das Foto haben wir vor dem Amtsgericht in Berlin aufgenommen, nachdem der erste Prozesstag des dritten Heinis zu Ende war. Wir wünschen euch viel Kraft und Mut, diese Scheißzeit durchzustehen. Solidarität überwindet Gefängnismauern! Solidarität mit allen von Repression Betroffenen! Freiheit für alle Gefangenen! Brennende Herzen lassen sich nicht wegsperren!