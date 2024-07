Santiago, Chile: 12 Gefährt*innen in U-Haft durch repressive Operation des 6. Juli

In der Morgendämmerung des 6. Juli wurden diverse Durchsuchungen im Rahmen der Ermittlung wegen Legung von Sprengsätzen durchgeführt. Erneut wurden 14 Personen festgenommen, mehrere Wohnungen/Räume durchsucht, darunter das Radio Villa Francia (selbstverwaltetes Radio des seit den Zeiten der Diktatur widerständigen Viertels Villa Francia in Santiago) und der Gemeinschaftsort/raum Pablo Vergara Toledo wo die Gemeinschaftsküche Comedor Popular Luisa Toledo(1) stattfindet.

Die Staatsanwaltschaft entstaubt in ihrer Verzweiflung alte Taktiken und zurück sind die massiven Durchsuchungen, die Medienshows und die Prämisse zu durchsuchen und zu verhaften um zu ermitteln. Wir fordern keine Verbesserung der Vorgehensweise der Justiz, wir zeigen nur die Verlogenheit und Absurdität des Labyrints der Justitz. Wir verachten die Welt der Macht, ihre Logiken, Verflechtungen und Taktiken.

Am gleichen Tag an dem dem körperlichen Tod/Abreise der herzlichen Gefährtin Luisa Toledo gedacht wird, versucht die Staatsanwaltschaft mit diesem juristisch/polizeilich/mediatischen Spielzug zuzuschlagen und zu zerschlagen. Aber so wie sie Namen, Adressen und Vorstrafen erinnern, vergessen sie, dass unsere Stärke die Solidarität ist, vergessen sie unsere Hartnäckigkeit und Verwegenheit, vergessen sie, dass wir nicht alle feige Söldner wie sie sind.

Die Erinnerung an die Gefährtin Luisa, ihr Anstoß, Mut und Solidarität, bleiben lebendig. So zeigte es sich auch in dem wunderschönen Nachmittag in dem Gemeinschaftsort Espacio Communitario Pablo Vergara Toledo, ebenso wie während der Nacht mit dem Umzug und seinem “wunderschön gewalttätigen”(2) Außbruch.

Wir solidarisieren uns mit allen Verhafteten des 6. Juli, mit dem festen Aufruf sich nicht einschüchtern zu lassen, die Komplizenschaft und Unterstützung unter Gefährten auszuweiten und damti die Solidarität gegen Knast zu stärken.

MIT LUISA IN ERINNERUNG, MIT ERHOBENEM HAUPT VORAN

***

Über die Versuchten Sprenstoffangriffe

Laut dem Staatsanwalt Héctor Barros, Lakaie des Staates und daran gewöhnt in derartigen Verfahen aufzutauchen: “diese Operation kam auf innerhalb einer Ermittlung wegen Legung eines Sprengsatzes in einem Autohaus (…) und der Legung eines Sprengsatzes an einem Polizeifahrzeug welche dieses Jahr festgestellt wurde”

Bezüglich der ersten Begebenheit, am Freitag, 29.12.2023 wurde ein Sprengsatz (…) im Zugang zu einem Autohaus (…) gefunden. Über den Sprengsatz hinaus fanden sich Flugblätter und Transparente, welche besagten: “Im subversiven Kampf mit den Unseren, bis zum überwinden dieser Verhältnisse oder dem Tod, Sergio Olivares auf die Straße”, “Wir werden den subversiven Pfad weitergehen, Freiheit für Luis Tranamil und Nelson Queupil” und “An die Justiz und ihre Wachhunde, wisst, dass wir hier sind und weiterhin den Weg des subversiven Pfades auf uns nehmen. Alle unsere Kraft und Bereitschaft gilt unseren Gefährten”. Stunden später tauchte ein Bekennerschreiben zu der Aktion in den sozialen Netzwerken des Radios Villa Francia auf:

“Vor dem Sonnenaufgang des 29. Dezember trafen wir uns um eine Geste der Solidarität mit den kürzlich von der Justiz in der Hauptstadt Chiles verurteilten Kollegen zu machen.

15 Jahre für Sergio Olivares, ex Mitglied des MIR(3), bekannter internationalistischer Kämpfer, der in dem Versuch eine Bank zu enteignen 2020 den Wächter, der das Unternehmen bewachte tötete, da er sich weigerte die Waffen zu senken.

32 Jahre für Luis Tranamil, angeklagt des Mordes am Gefreiten Eugenio Naín 2020, obwohl er weder als Autor des Schusswechsels angesehen wird noch solide Beweise für seine Beteiligung vorliegen.

10 Jahre für Nelson Queupil für die Delikte des Totschlags durch Attentat gegen Funktionäre der Carabineros in Ausführung ihres Amtes und illegalem Waffenbesitz.

Diese hohen Strafen zeigen wie der Staat seine Justiz als Methode der exemplarischen Strafe nutzt, gegen jene, die sich entscheiden den Weg der Konfrontation gegen die Reichen, gegen die Banken, gegen die skrupellose Plünderung natürlicher Ressourcen zu gehen.

Die Aktion bestand darin Barrikaden auf der Fahrbahn der Avenida 5 de abril zu errichten, zusammen mit 2 Bannern und dem Wurf von Flugblättern, darüber hinaus legten wir einen industriellen Sprengsatz der in dem Moment nicht zur Explosion kam aber ermöglichte, durch die Sorgfalt seiner Entfernung von dem Ort, den Bereich den Tag über lahmzulegen.

Aus Villa Francia, Poblacíon(4) in Santiago de Chile, schicken wir einen brüderlichen Gruß and die Gefährten die den Weg der Subversion bis zum überwinden dieser Verhältnisse oder dem Tod einschlagen:

Sergio Olivares Urtubia

Luis Tranamil

Nelson Queipul”

Bezüglich der zweiten Begebenheit ist bekannt, dass am 29. März dieses Jahres, im Kontext des Straßenkampfes am Tag des Jungen Kämpfers(5) im Stadtviertel Villa Francia eine Art “Haftbombe” an ein Fahrzeug der Carabineros angbracht wurde, welcher allerdings nicht explodierte.

***

Die Situationen welche ab dem Morgengrauen des 6. Juli wahrgenommen wurden, am Vortag des Gedenkens zum Tod der herzlichen Gefährtin Luisa Toledo:

Zusammengefasst waren die Begebenheiten die folgenden:

-Durchsuchung des Radios Villa Francia, der Gemeinschaftsküche Comedor Popular Luisa Toledo und mehrere Wohnungen in den Stadtteilen Estación Central, Macul, Santiago Centro, La Granja, Cerrillos und Maipú.

-An einem Ort wurden selbsgebaute und industrielle Waffen vom Typ Pistolen, Revolver ein Gewehr und eine Maschinenpistole sowie Munition gefunden.

-In einer anderen Wohnung fand sich industrieller Sprengstoff aus dem Bergbau.

-In einer weiteren Durchsuchung wurde eine selbstgebaute Granate mit Schwarzpulver und eine Tränengasbombe gefunden.

***

- 9 Gefährten wurden wegen illegalem Waffenbesitz angeklagt

-eine wird angeklagt für den Besitz eines Sprengsatzes sowie Sprengstoffen

-ein Gefährte der in der Polizeioperation bei einem Motoradunfall eine Knochenbruch erlitt und später ins Krankenhaus gebracht wurde blieb ebenfalls in U-Haft und ist der einzige Angeklagte für die Legung von Sprengsätzen

-ein weiterer Gefährte wurde angeklagt für illegales Mitführen von Munition und nach dem Betäubungsmittelgesetz (20.000), er blieb am 6.Juli in U-Haft.

-Damit sind es 12 Gefährten die sich in U-Haft befinden.

-weitere zwei Verhaftete finden sich mit den Auflagen wieder, dass Land nicht verlassen zu dürfen und mit nächtlichem Hausarrest.

Anmerkungen der Übersetzung:

(1)Luisa Toledo, Mutter der Brüder Pablo, Eduardo und Raphael, die im Kampf gegen die Diktatur umgebracht wurden. Durch ihre kontinuierliche widerständische Initiative und Präsenz prägte sie den Kampf gegen den Staat und die Erinnerung der darin verstorbenen.

(2)“hermosamente violento”, “ wundervoll gewalttätig”, Begriff geprägt durch den Anarchisten Mauricio Morales, gestorben bei dem Versuch eines Attentates auf die escuela de Gendarmeria(Ausbildungszentrum für Justizbeamte), drückt ein positives Verhältnis zu befreiender/revolutionäfer Gewalt aus, seit dem immer wieder Aufgegriffen in der chilenischen anarchistischen Bewegung.

(3)Movimiento de Izquierda Revolucionaria, bewaffnete Gruppe im Kampf gegen die Diktatur Pinochets.

(4)Meist prekäre Viertel, die durch gemeinschaftliche Gebietsbestzungen entstanden sind und zum Teil, wenn sie nicht geräumt werden nach Jahren in die städtische Infrastruktur integriert werden.

(5)“Día del Joven combatiente” geht zurück auf die Ermodrung der Brüder Rafael und Eduardo Vergara Toledo am 29. März 1985 durch die Polizei. Seit dem wird jedes Jahr an diesem Tag ihnen und ihrem Kampf um Befreiung gedacht, unter anderem mit Demonstrationen und Krawallen gegen Polizei und Kapital.

