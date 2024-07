13/12 Dinge: Antifaschistischer Werkzeugkasten – bundesweite DIY-Kampagne gegen die AfD startet

Die Kommunal- und Europawahlen sind noch nicht lange her und schon in wenigen Wochen sind gleich drei Landtagswahlen im Osten, bei denen die AfD stärkste Kraft werden wird. Das faschistische Netzwerk in und um die Partei wird stärker, Rechtsradikale bekommen durch sie vielerorts reale politische Macht und die AfD rückt ihrem Ziel immer näher, ihre reaktionären Vorstellungen auch auf Landesebene in die Tat umsetzen zu können. Gerade im Osten Deutschlands hat die (radikale) Rechte bereits flächendeckend das Sagen, mit Folgen für alle, die nicht in deren Weltbild passen. Nazis stoppt man dort nicht mit bunten Schildern oder Lichterketten. Und auf die bürgerlichen Parteien, Bullen und Verfassungsschutz können wir uns schon gar nicht verlassen.

Also, was tun? Wir, eine bundesweite Vernetzung von Antifaschist*innen, haben einen Werkzeugkasten zusammengestellt, der denen, die aktiv werden wollen und bisher nicht wussten wie, dabei helfen könnte, loszulegen. Darin sind: 13 Dinge, die du gegen die AfD tun kannst, und 12 Dinge, die du dabei beachten solltest. Anwenden kann man sie natürlich auch auf alle anderen Nazis. Die Auswahl von 13 Ideen richtet sich an verschiedene Menschen und Aktionslevel. Sie beinhaltet auch Anleitungen zu Straftaten, die mit viel Repression überzogen werden können. Deswegen war uns besonders wichtig, in 12 Schritten so viel Wissen wie möglich über Selbstschutz, Organisierung, Sicherheit, Spurenvermeidung und vieles mehr zu teilen. Vieles davon ist vereinfacht, manches haben wir sicherlich vergessen, und wir haben auch keine Patentrezepte. Aber wir wollen diese Sammlung von hilfreichen Tipps und weiteführenden Infos erstmal anbieten, um Menschen den Einstieg in antifaschistische Praxis zu erleichtern - das Projekt lebt dann von ihrer Umsetzung und Weiterentwicklung. Meldet euch gerne, wenn ihr Fragen habt oder Feedback geben wollt. Recherchiert weiter, sammelt eigene Anleitungen oder schreibt welche und teilt sie mit uns oder im Netz. Geht raus, probiert euch aus. Vor allem: Weist eure Friends oder Kolleg*innen, die bisher noch keinen Plan haben, was sie tun sollen, auf unsere Website hin, und setzt eure Ideen zusammen in die Tat um!

Wir glauben, dass es eine starke, organisierte und breit aufgestellte antifaschistische Bewegung braucht, um der AfD die Stirn zu bieten. Diese Bewegung sind wir alle. Alerta und frohes Schaffen!

Vielleicht habt ihr in eurer Stadt schon unsere Plakate und Sticker gesehen. Helft uns, die Kampagne bekannter zu machen! Auf der Website findet ihr sowohl die Plakate, als auch die Sticker zum Ausdrucken.

+ Nutze diese Seite nur mit dem Tor-Browser und optimalerweise mit dem Tails-Betriebssystem +

1312dinge.noblogs.org/

Mailkontakt: 1312dinge@riseup.net