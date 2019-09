Das ist erst der Anfang: Eindrücke vom Klimastreik am 20. September

»I hear the voice of my great grand daughter saying: climate justice now!

People gonna rise like the water, we’ve got to change this system now!«

★Ⓐ★

Der Auftakt der globalen Klimastreikwoche war ein voller Erfolg. In über 150 Ländern haben gestern Millionen Menschen demonstriert. Auch im deutschsprachigen Raum hat die Klimagerechtigkeitsbewegung noch mal einen fetten Strich unter ihren Status als Massenbewegung gezogen. In über einem halben Tausend Städten haben weit über anderthalb Millionen Menschen gezeigt was sie von der derzeitigen, katastrophalen Klimapolitik halten: Nichts!