Gegen die Musterung! Angriff auf Reservistenverband

Angriff auf den Reservistenverband in Hagen - Kampf der Militarisierung

Die Bundeswehr schleicht sich immer mehr in das alltäglich Leben von uns Jugendlichen ein: Sie probiert "ihre Zukunftspläne" - den Tod an der Front - an uns zu verkaufen. In der Schule werden sie regelmäig von den Direktor:innen und Lehrer:innen eingeladen, um "aufzuklären" - und dabei Lügen über den deutschen Imperialismus und sein Militär zu verbreiten. Auf Ausbildungsmessen oder Stadtfesten stehen sie, mit einem breiten Grinsen im Gesicht, um da die Massaker der Bundeswehr wie im Kundes 2009 in Afghanistan zu leugnen - wir haben dich nicht vergessen Oberst Georg Klein!

Um dieser inneren Militarisierung etwas entgegenzusetzen, haben wir das Büro des Reservistenverbandes in Hagen markiert: "Gegen Musterungen! Krieg dem Krieg!"

Das war eine Reaktion auf die schamlose Ankündigung von Kriegsminister Boris Pistorius, zuerst die Musterungen wieder einzuführen und Tausende an Jugendliche zur Bundeswehr damit zu holen.Das sol aber nur der Anfang sein: Der deutsche Staat will wieder kriegsfähig werden, möchte führende militärische Kraft in Europa werden. Die 100.000.000.000 für die Bundeswehr und die aufkommenden Kosten für die Bevölkerung, für die Arbeiter:innenklasse Deuutschlands, ist nur die eine Seite. die Bundeswehr braucht Menschenmaterial, Kanonenfutter, das sie an der zukünfitgen Front verfeuern kann. Für ein neues Heer braucht es Millionen. Es braucht die Wehrpflicht.

Und genau die wird mit dieser Musterung vorbereitet. Aber auch die vielen Vorstöße und Rückzieher von der Kriegs-Beauftragten Eva Högl und den Vertretern des deutschen Imperialismus Pistorus, Steinmeier sollen uns zermürben. Von SPD, CDU, AfD und co kommt alles das gleiche: Deutschland soll wieder Krieg führen!

Aber wir stellen uns dagegen!

Wir wollen nich ein Teil ihrer Kriegsmaschinerie werden. Und vor allem nicht an der Front für die deutschen Konzerne sterben. Der deutsche Imperialismus muss organisiert angegriffen werden. Das setzen wir uns zur Aufgabe.

Ins Herz der imperialistischen Bestie!

Boykottiert die Musterung, wenn sie kommt!