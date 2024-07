Kundgebung gegen die Auslieferung von Maja nach Ungarn

Letzten Freitag, am 28.06.2024 trugen 70 Antifaschist*innen spontan ihre Wut und ihre Trauer über die Abschiebung von Maja auf die Straße. Auf einer Kundgebung wurde über die aktuelle Situation im Budapest-Komplex, Majas Auslieferung und Haftbedingungen in Ungarn informiert. Außerdem wurden Grußworte verlesen:

"Wir sind in Gedanken bei Maja, Majas Familie und allen Freund*innen und Gefährt*innen.

Sie wollen uns unsere Genoss*innen nehmen. Sie wollen sie für Jahre einsperren, sie in menschenunwürdige Knäste abschieben. Sie wollen unsere Genoss*innen brechen, drohen ihnen und ihren Familien mit den ungarischen Haftbedingungen.

An dieser Stelle wollen wir alle Menschen grüßen, die sich den Bullen entziehen. Haltet durch! Ihr seid nicht alleine! Wir wünschen euch alles Glück der Welt, auf dass euch die Schweine niemals kriegen!

Wir grüßen auch alle in den Knästen. Tobi in Ungarn, und Hanna in Nürnberg.

Wir vergessen euch nicht und stehen an eurer Seite!"

Im Anschluss entstand ein Solifoto vor der Rostocker Generalstaatsanwaltschaft.