Die Drei Heinis dritter Akt

Und für alle, die noch nicht von den Drei Heinis gehört haben, hier die ausführliche Variante….

Polizeigewalt nach Kundgebung gegen Polizeigewalt

Im Herbst 2017 fand nach dem G20 Gipfel in Hamburg am Heinrichplatz eine Kundgebung gegen

Polizeigewalt statt. Nachdem die Teilnehmer*innen durch die Polizei gewaltsam von der Straße

geräumt wurden, sind drei Aktivist*innen wegen versuchter Gefangenenbefreiung, Widerstand

gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlichem Angriff, Landfriedensbruch und Körperverletzung

angeklagt. Am Dienstag, den 24.09.2019 findet um 8 Uhr vor dem Amtsgericht Tiergarten in der

Turmstraße 91, 10559 Berlin eine Kundgebung zum letzten der drei Prozesse statt. Der Prozess

selber beginnt um 9 Uhr in einem noch unbekannten Saal, solidarische Prozessbegleitung ist sehr erwünscht.

Die Kundgebung am Heinrichplatz richtete sich gegen Polizeigewalt, gleichzeitig hat dort weitere

Gewalt durch die Berliner Polizei stattgefunden. Durch das gewaltvolle Vorgehen der Polizei

müssen sich nun drei Aktvist*innen mit Gerichtsverfahren herumschlagen. Die Prozesse sind

weitere Beispiele für die Folgen der Verschärfungen der §§ 113 und 114, Widerstand und Tätlicher

Angriff gegen Vollstreckungsbeamte. Diese noch kurz vor dem G20 Gipfel umgesetzte

Verschärfung und die Verschärfungen der Landespolizeigesetze reihen sich ein in ausufernde

polizeiliche Befugnisse und entgrenzte Kontrolle staatlicher Gewalt.

Aktivist*in Oskar dazu: „Der Prozess steht in Solidarität mit Gefangenen und Betroffenen der

ausufernden staatlichen Repression. In Hamburg wurden am zweiten Jahrestag drei Personen

verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, Brandstiftungen geplant zu haben. Auch sonst ruhen

Staatsschutz und -anwaltschaft nicht. Im Zuge des polizeilichen Vorgehens am Rondenbarg

während des G20 kündigte die Staatsanwaltschaft zuletzt an, die Verfahren von etwa 100

Beschuldigten zu bündeln. Aber wir lassen uns nicht einschüchtern.

Für eine Gesellschaft ohne

Knäste!“