Anquatschversuch durch den Verfassungsschutz in Weimar am 22.05.2024

Der Mitarbeiter klingelte an der Privatadresse der beiden Personen, um diese in ein Gespräch zu verwickeln. Auf Nachfrage bejahte Herr "Gründer", dass er ein Gespräch über den Gefährten suche. Dies wurde direkt an der Tür zurückgewiesen und das Gespräch nach circa zwei Minuten beendet. Der Einlass in die Wohnung wurde verwehrt. Herr "Gründer" hinterließ noch eine Telefonnummer und betonte erneut, dass "man sich ja noch melden könne für ein gemeinsames Gespräch."

Herr "Gründer" hatte sich bereits vor drei Jahren in Weimar an einem Anquatschversuch beteiligt. Darin heißt es:

https://de.indymedia.org/node/148291

Der „Gründer“ wird wie folgt beschrieben: ca. 1,90 m groß; schlank/drahtig; hell blondes, kurz rasiertes Haar; kantiges/grimmiges Gesicht; unauffällige Draht-Brille; zwischen 45-50 Jahre geschätzt; mit einem 3-Tage-Bart. Er trug Jeans, Weste und eine dunkle, sportliche Umhängetasche. Herr Gründer war laut eigener Aussage sieben Jahre bei den Bullen, bevor er vom VS empfangen wurde. Mittlerweile hat er einige graue Haare.

Diese Personenbeschreibung aus den Jahr 2021 deckt sich mit den Beobachtungen vom Anquatschversuch am 22.05. diesen Jahres.

Wir und unser Umfeld lassen uns nicht einschüchtern! Sprecht miteinander und macht derartige Anquatschversuche öffentlich.