Gedenken an unseren Freund und Genossen

Vor etwas mehr als einem Jahr, am 15. Juni 2023, ist unser Freund und Genosse Azad Şergeş - Thomas Johann Spies im Widerstand gegen die türkische Besatzung in den freien Bergen Kurdistans gefallen. Auch in Berlin-Wedding haben wir einen kleinen Ort geschaffen, um Azad und den zahlreichen weiteren zu gedenken, die unermüdlich für die Sache des Internationalismus gekämpft und in letzter Konsequenz ihr Leben für eine bessere Welt gegeben haben.

https://anfdeutsch.com/kurdistan/hpg-veroffentlichen-namen-von-xakurke-g...

Im Folgenden wollen wir mit euch neben einem Bild einen Brief Azad's teilen, um ihn hier selbst zu Wort kommen zu lassen:

Auf den freien Bergen Kurdistans

Auf den Bergen wirst du wieder zum Menschen. Du fängst wieder an zu fühlen, zu spüren, eins mit der Natur zu werden. Du merkst, wie langsam sich dein Geist öffnet und die Nebelschwaden, der Staub, Rauch und Dreck, der schnell eilenden, laut lärmenden Metropolen sich lichten. Du merkst, was es wirklich heißt, frei zu denken, denn auf den Bergen gibt es nichts, was dich negativ beeinflussen könnte. Eine Liedstrophe sagt, dass die Gedanken immer frei sind, sie frei und unbeugsam vorbeiziehen und kein Jäger sie schießen kann. In dem Moment, in dem ich auf einem Gipfel sitze und sich vor mir Mesopotamien erstreckt, das Rauschen eines Gebirgsflusses im fernen grün bewaldeten Tal zu mir dringt und eine leichte Brise des Windes umherzieht, da erkennt man wirklich die Bedeutung dieser einen kleinen Liedstrophe. Deswegen machen die Berge einen Menschen, der ihre Wahrheit erkennt, frei. Denn hier erkennst du die Wahrheit vom hetzenden Alltagsstress, der Lohnsklaverei. Die Wahrheit von einem System, das nie stillsteht und dir keinen Augenblick zum Ruhen gibt. Dem Stress immer aktuell, online und auf dem neusten Trend zu sein. Die Wahrheit von einem System, das dir vorschreibt,

wie du zu leben, lieben und denken sollst und dich in totaler Abhängigkeit von sich selbst ersticken lässt. Die Berge hier bilden gegen diese Angriffe des Kapitalismus eine Mauer. Einen natürlichen Wall, der mit seinen Felshängen, Abgründen und zerklüfteten Schluchten keinen Weg für dieses System frei gibt. Sie beschützen all diejenigen, die sich in den Talmündungen verstecken und Schutz suchen. Gleichzeitig beschützen und verteidigen wir die Berge, die uns Schutz geben, denn eine vernichtende Welle des zerstörerischen, ausbeuterischen und dreckigen kapitalistischen Systems schwimmt auf uns zu um all diejenigen, die die Freiheit lieben, unter sich zu zermalmen. Deswegen sind jene, welche den Weg der Wahrheit für sich gewählt haben, bereit für die Verteidigung ihrer Freiheit zu kämpfen! Dafür zu kämpfen, dass nicht der Liberalismus und Egoismus in den Köpfen der Menschen herrscht, sondern ein kommunales, mit den Menschen und der Natur verbundenes Leben. Unsere Revolution wird mit dieser Dialektik des Kampfes und der Verbundenheit von Berg und Mensch gestärkt. Eine Dialektik des Kampfes, die unaufhörlich Widerstand leistet und letztendlich den Feind der Menschlichkeit, den Feind der Geschichte in die Knie zwingen wird. Auf den

freien Bergen Kurdistans wird diese Dialektik des Kampfes gleichzeitig zur Liebe des Lebens. Zur Quelle großer Emotionen, Gefühle von Genossenschaftlichkeit, Hass auf den kapitalistisch/faschistischen Leviathan und zur Quelle unerschöpflicher Energie. Energie, die einen Menschen, der die Wahrheit erkennt, bereit werden lässt, im Augenblick des Kampfes bis zum letzten Atemzug alles zu geben. Das ist es, warum die Berge der Revolutionäre, der Guerilla dich wieder zu einem Menschen machen. Das sind die freien Berge Kurdistans.

Das ist die sozialistische Revolution.

Revolutionäre Grüße

15. Mai 2022

Azad Şergeş