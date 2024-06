Den Rechten keine Ruhe lassen - AfD-Treffpunkt in Landau markiert!

Die Autowerkstatt Franz Spiess in der Zeppelinstraße 23 in Landau (Pfalz) dient als Treffpunkt für Rechte, was eine Recherche vom Oktober 2022 zeigte (https://de.indymedia.org/node/230399). Damals traf man sich dort, um mit dem Busunternehmen Hetzler nach Berlin zu einer AfD-Großveranstaltung zu reisen. Der Inhaber der Werkstatt ist Eugen Ziegler – selbst AfDler und aktiv als Kreisvorsitzender der AfD Südliche Weinstraße. Kein Wunder also, dass er seine Werkstatt liebend gerne als Treffpunkt für alle hergibt, die für die rassistische Hetze der AfD auf die Straße gehen.

Dort, wo Rechte ein- und ausgehen, muss Antifaschismus praktisch werden. Denn: Die Erfolge der AfD in den vergangenen Kommunal- und Europawahlen sind nichts mehr als ein etwas beschönigter Ausdruck des Rechtsrucks in Zahlen. Der Erfolg der AfD manifestiert sich nicht erst in ausgezählten Stimmzetteln, sondern da, wo sie sich Räume nehmen, Profit machen können und wo sie sich (vermeintlich) ungestört organisieren können. Das heißt: Wir müssen das Problem an der Wurzel packen, rechte Infrastruktur angreifen und Faschist:innen dort einschüchtern, wo sie sich sicher fühlen. Die Werkstatt wurde in der Nacht deshalb mit Farbe und Bauschaum etwas verschönert.

Kontinuierlicher antifaschistischer Kampf gegen die rechte Organisierung, ob im Kleinen oder Großen, ob auf der Straße oder in der Werkstatt deiner Stadt!