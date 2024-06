[HH] Besuch beim Faschisten Bernd Baumann

ACHTUNG!

Bernd Baumann - Rassist in der Nachbarschaft

Hier im Trenkner Weg 111 in Hamburg-Altona wohnt der Rassist und Faschist. Dieser ist seit 2013 Mitglied in der AfD und sitzt seit 2017 für die Partei im Bundestag. Baumann ist seit jeher Unterstützer der rechten Fraktionen der AfD und Unterstützer des radikalen Flügels unter Björn Höcke.

Neben unzähligen rassistischen Ausfällen in den letzten Jahren ist Baumann auch in diesem Jahr mit seinen rechtsradikalen Postionen aufgefallen. So beschäftigt er eine Mitarbeiterin, die gleichzeitig Teil der faschistischen „Identitären Bewegung“ ist und stellt somit ein Bindeglied zwischen den Rechten der „Straße“ und denen in den Parlamenten dar.

Auch das berüchtigte Treffen in Potsdam, bei dem AfD, Identitäre und Andere die massenhafte Vertreibung von Menschen diskutierten und planten, verteidigte Baumann in der Öffentlichkeit. Das unsägliche Wort der „Remigration“ fällt immer wieder in seinen Wortbeiträgen.

Wir werden dem Treiben von Rassist*innen und Faschist*innen nicht tatenlos zuschauen und wir werden sie nicht in Ruhe lassen! Gemeinsam für eine antifaschistische Praxis, Faschist*innen aus der Deckung holen!

Klare Kante gegen Rechts heißt, keine Ruhe den Rassist*innen!

Autonome Antifa