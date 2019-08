[LE-B] Hausdurchsuchung

Das LKA Sachsen leitete die Durchsuchung, unterstützt vom LKA 52 Berlin (Staatsschutz Links), den Nervensägen des LKA 64 (PMS genannt, "Szenekundige" Zivitrottel) und einer Beweis- und Festnahmeeinheit der 34. Einsatzhundertschaft. Neben den zwei Wannen der BFE tauchten die Bullen mit dem allseits bekannten schwarzen Volvo mit dem amtlichen Kennzeichen B-GC-690, sowie einem silbernen Golf (B-CR-4753), die sächsischen Bullen mit einem blauen Mercedes Vito (DD-MT-537) auf.

Das BFE öffnete die Wohnung mittels Rammbock und gezogenen Schusswaffen. Alle Anwesenden wurden zu Boden geworfen, während gedroht wurde den anwesenden Hund zu erschießen.

Der Ermittlungsrichter Tiegelkamp am Leipziger Amtsgericht ordnete die Durchsuchung aller Wohnräume an, also auch die der (vermeintlichen) Mitbewohner*innen. Begründet wurde dies mit "dem bestehenden Vertrauensverhältniss zwischen dem Beschuldigten und seinen Mitbewohnern sowie dem Umstand, dass die Zimmer in der Wohngemeinschaft unverschlossen und für alle Mitglieder der Wohngemeinschaft frei zugänglich sind."

Gesucht und dementsprechend beschlagnahmt wurden "schriftliche Unterlagen des Beschuldigten, auch in elektronischer Form, zur Tatplanung und Tatvorbereitung. Schriftliche Unterlagen des Beschuldigten, auch in elektronischer Form, über Korrespondenz zwischen dem Beschuldigten und weiteren Mittätern zur Vorbereitung bzw. Absprache der Tathandlung sowie im Nachgang der Tat und elektronische Speichermedien des Beschuldigten, insbesondere PCs, Laptops, Mobiltelefone und SIM-Karten."

Also schlichtweg alles, was nen Kabel zur Steckdose hat, inklusive Playstation und W-Lan Router, sowie ein paar "Zufallsfunde", also angeblich verbotene Gegenstände. Die Durchsuchung dauerte von 8 bis 13 Uhr, noch währenddessen wurde die beschuldigte Person in die Gefangenensammelstelle verbracht, um ihr dort DNA abzunehmen und eine erkennungsdienstliche Behandlung vorzunehmen. Danach wurde sie wieder entlassen.

Seid solidarisch! Keine Spekulationen und Gerüchte!