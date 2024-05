[S] Free Hanna

In Stuttgart sind Sprühereien zu der am 6. Mai in Nürnberg verhafteten Genossin Hanna aufgetaucht. Ihr wird vorgeworfen Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein, welche Angriffe auf Nazis in Budapest durchgeführt haben soll. Seitdem befindet sie sich in U-Haft.

Wir schicken solidarische Grüße an Hanna und an alle Antifaschist:innen, die mit Repression konfrontiert sind.

Getroffen hat es eine, gemeint sind wir alle!