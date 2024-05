Wir haben eine Verabredung | Conspiracy to Overthrow the Existent

Today we live a cycle of devastation and wars, of ecocide, of intensifying technological and social control. Day by day, we watch companies devour misery and death, supported by state militaries. Defense budgets soar as the parliaments of western countries support genocides, as they finance conflict in the global south to maintain their control over living beings and their environments, which they have categorised as resources. We watch companies enrich themselves through exploitation of the living world to continue the madness of technological progress and the farce of the ecological transition.

And meanwhile in our cities, we see the social war unfolding in front of us in the form of gentrification, among others. Those deemed unsuitable for the neighborhoods that are being restructured for the comfort of the rich are subjected to violence from police and landlords, struggle with price increases and social pressure, watch their communities fracture, and are displaced.

These situations strengthen our resolve to conspire against those responsible for the exploitation and misery in this world, to search for their weaknesses and attack them, to find moments where the structures of domination are destroyed that give us so much joy, to turn the dark nights into lightning, to demonstrate that we hate them and that we will make their lives harder as we strive to break their power.

We defend the importance of conspiring and attacking, of stopping their machinery, even for a short time, causing them the greatest possible damage, demonstrating that they are not immune, that they have flaws, that they are not perfect and of course vulnerable.

We will continue to conspire day by day to end what the existant, to end this world of misery, to defend our dignity, to show them that they will never sleep peacefully, that there will always be people willing to attack power in all its forms. We will conspire from our homes, places where we fight to break with everything established, places that are dangerous to power, where we aim to create another way of relating, linking, and taking care of each other.

In February 2023, two comrades were arrested and are being accused with conspiracy to commit a crime qualified as arson. Their trial will begin on May 27th. We will stand in solidarity with our comrades regardless of what the judicial apparatus says about them. The details of the case will only be relevant in court. The only things that matter to us are that our friends and comrades find themselves in the best possible position and receive all the love and solidarity they need, and that the fight goes on. We will continue furthering our conspiracy to overthrow the existent!

Let us join the opening of the process on 27th of may at 12:00 pm in front of the courthouse in Moabit.

There are further planned process dates, so far they are :

06.06. - 09:15 am

13.06. - 09:15 am

01.07. - 09:15 am

04.07. - 09:15 am

08.07. - 09:15 am

11.07. - 09:15 am

For more information: verabredet.noblogs.org

We want to show our solidarity and remember that we have an appointment… we meet somewhere dark to make them shine.

Nothing is finished, everything continues.

Wir haben eine Verabredung | Conspiracy to Overthrow the ExistentWhen we conspire

Conspire to hold

hold hold hold

hold on hold out and hold together

and jump when we feel it right

let our fire set us ablaze so everyone can see our spark



conspire to remember the feeling of moss under our feet

the feeling of sun on our skin

the smell of roots and melting asphalt

the burn in legs and lungs after a last second sprint

to feel each others' passion and motivation

to be compassionate with ourselves

conspire to guide our desires to their truest targets

When we conspire our fires so bright

Heute leben wir in einem Zyklus aus Verwüstung und Kriegen, Ökozid, sich intensivierender technologischer und sozialer Kontrolle. Tag für Tag schauen wir dabei zu, wie Firmen, unterstützt von staatlichen Militärmächten, sich von unserem Elend und Tod ernähren. Verteidigungshaushalte schnellen in die Höhe, unter Parlamenten westlicher Länder, die Genozide unterstützen und Konflikte im globalen Süden finanzieren, um ihre Kontrolle über Lebewesen und ihre Umwelt aufrechtzuerhalten, die sie als Ressourcen kategorisiert haben. Wir sehen zu, wie Konzerne sich an der Ausbeutung der lebenden Welt bereichern, um den Wahnsinn des technologischen Fortschritts und die Farce der ökologischen Wende fortzuführen.

Und gleichzeitig sehen wir in unseren Städten, wie der soziale Krieg sich unter anderem in Form von Gentrifizierung vor uns entfaltet. Die, die für die Nachbarschaften als unpassend gelten, die für die Reichen umstrukturiert werden, werden der Gewalt von Polizei und Vermieter*innen unterworfen, kämpfen mit Preiserhöhungen und sozialem Druck, müssen ihren Gemeinschaften beim Auseinanderbrechen zusehen und werden verdrängt.

Diese Situationen stärken unsere Entschlossenheit, uns gegen die Verantwortlichen für die Ausbeutung und Misere dieser Welt zu verabreden und zusammenzukommen, nach ihren Schwachpunkten zu suchen und sie anzugreifen, Momente zu finden, in denen die Strukturen der Herrschaft zerstört werden, die uns so viel Freude schenken, die dunklen Nächte in Blitze verwandeln, und zeigen, dass wir sie hassen und dass wir in unserem Streben, ihre Macht zu brechen, ihnen das Leben schwerer machen werden.

Wir verteidigen die Bedeutung davon, sich zu verabreden und anzugreifen, ihre Maschinerie zu stoppen, sei es auch nur für kurze Zeit, ihnen den größtmöglichen Schaden zuzufügen, um zu zeigen, dass sie nicht immun sind, dass sie Schwachstellen haben, dass sie nicht perfekt sind und selbstverständlich verletzlich.

Wir werden uns weiterhin Tag für Tag verabreden, das Existierende, diese Welt des Elends zu beenden, um unsere Würde zu verteidigen, um ihnen zu zeigen, dass sie niemals ruhig schlafen werden können, dass es immer Leute geben wird, die die Macht in all ihren Formen angreifen werden. Wir werden uns von zuhause aus, von Orten, die der Macht gefährlich sind, wo wir eine andere Art uns aufeinander zu beziehen, Kontakte herzustellen und für einander zu sorgen, zu schaffen versuchen.

Im Februar 2023 wurden zwei Gefährt*innen verhaftet und werden der Verabredung zum Verbrechen, durch Brandstiftung, angeklagt. Ihr Verfahren wird am 27. Mai beginnen. Wir werden in Solidarität mit unseren Gefährt*innen stehen, egal, was der Justizapparat über sie sagt. Die Details des Falles werden nur im Gerichtssaal relevant sein. Für uns zählt nur, dass unsere Freund*innen und Gefährt*innen sich in der bestmöglichen Lage befinden, dass sie all die Liebe und Solidarität bekommen, die sie brauchen, und dass der Kampf weitergeht. Wir werden weiterhin unsere Verabredung fortführen, um das Existierende zu Fall zu bringen!

Lasst uns zum Prozessauftakt am 27. Mai um 12:00 Uhr vor das Gerichtsgebäude in Moabit kommen.

Es gibt weitere geplante Prozesstermine, bis jetzt sind das:

06.06. - 09:15 am

13.06. - 09:15 am

01.07. - 09:15 am

04.07. - 09:15 am

08.07. - 09:15 am

11.07. - 09:15 am

Weitere Informationen: verabredet.noblogs.org

Wir wollen unsere Solidarität zeigen und vergesst nicht, dass wir eine Verabredung haben… wir treffen uns an einem dunklen Ort, um sie zum Leuchten zu bringen.

Nichts ist vorbei, alles geht weiter.

*ansatzweise Übersetzung:

Wenn wir uns verabreden

Verabreden, zu halten

halten, halten, halten

festhalten, ausharren und zusammenhalten

und springen, wenn es sich richtig anfühlt

lasst unser Feuer uns in Brand setzen, sodass alle unseren Funken sehen können

verabreden, uns an das Gefühl von Moos unter unseren Füßen zu erinnern

das Gefühl von Sonne auf unserer Haut

den Geruch von Wurzeln und schmelzendem Asphalt

das Brennen in den Beinen und Lungen nach einem Sprint in letzter Sekunde

einander Leidenschaft und Motivation zu spüren

um mit uns mitzufühlen

verabreden, um unsere Sehnsüchte zu ihren wahrsten Zielen zu führen

Wenn wir uns verabreden unsere Feuer so hell