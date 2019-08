[HH] Grüße nach Wurzen // Antifademo am 27.08.

Mit dabei im neuen Wurzener Stadtrat ist Benjamin Brinsa für das NFW. Brinsa ist Betreiber des neonazistischen Kampfsportvereins »Imperium Fight Team« sowie Teil der Hooligan-Szene vom 1. FC Lokomotive Leipzig. Zugleich waren mehrere Neonazis des »Imperium Fight Team« Teil der Gruppe mit mehr als 250 Neonazis, die im Januar 2016 eine Straße in Connewitz angriffen. Diese Neonazis beteiligten sich ebenfalls an den rassistischen Aufmärschen in Chemnitz im August 2018, bei denen es auch immer wieder zu rechten Übergriffen gekommen ist. Rechte die beim »Imperium Fight Team« trainieren, waren im Nachgang an ein Spiel gegen den Roten Stern Leipzig im Mai 2019 an einem Angriff auf das NDK beteiligt. Zudem waren weitere Neonazis, die bei »Imperium« trainieren an dem gewalttätigen und rassistisch-motivierten Übergriff auf einen senegalesischen Türsteher in einer Disco auf Mallorca beteiligt. Der "Reisegruppe" im Juni 2019 auf Mallorca sollen 70 Personen aus dem Umfeld von Lok Leipzig sowie dem »Imperium Fight Team« angehört haben.

Für den 27. August ruft das NFW zu einem „kleine[n] Freiheitsfest“ auf. Hierfür wollen die Rechten vom Marktplatz aus ins Rathaus marschieren. Die "Freiheit", der das rechte Fest zu Gute kommen soll, ist tatsächlich eine "kleine", denn die hier gemeinte "Freiheit" besteht nur für die Menschen, die deren völkischen Ansinnen nicht entgegenstehen. Gehetzt werden kann also ganz frei gegen Geflüchtete, offene Grenzen und nicht-rechten Bestrebungen.

Diesen Aufzug gilt es nicht unwidersprochen zu lassen. Kommt daher am Dienstag, 27. August 2019, nach Wurzen, um den Rechten ihr „Freiheitsfest“ zu vermiesen.

Beginn der Demonstration ist 16:30 Uhr am Bahnhof in Wurzen. Für Anreisende per Zug aus Leipzig: Es gibt einen Zugtreffpunkt - 15:40 Uhr am Infopoint im Hauptbahnhof. Der Zug fährt Richtung Wurzen an Gleis 21 um 16:00 Uhr ab.

http://ladenschluss.blogsport.eu/

https://www.rassismus-toetet-leipzig.org/index.php/wurzen-keine-stimme-d...

https://de.indymedia.org/node/35978

https://twitter.com/irgendwoinde/status/1161232466818076680