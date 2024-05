Kein Geld für Fundis

In der Dresdener Straße 79 (Reudnitz) befindet sich das Café "Stay". Dessen Einnahmen werden an die christlich fundamentalistische Zear Church gespendet.

In ihrer " Perspektive" steht:

"Wir stellen das Wohl des Anderen in den Vordergrund[...]"

Außer du bist eine Frau, dann bist du nicht mündig, eigene Entscheidungen über deinen Körper zu treffen. Oder du bist Homosexuell, dann hast du eine Krankheit und bekommst deshalb nicht "Gottes Segen für die bürgerliche Ehe". Sex vor der Ehe ist auch Tabu.

"[Wir]nehmen an, dass unser Gegenüber mit besten Absichten handelt." Na dann träumt weiter! Wir sind die Töchter der Hexen, die ihr vergessen habt zu verbrennen! Wir haben keine guten Absichten. Löst euch auf.