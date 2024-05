Solidarität mit HPG und YJA Star

Seit Wochen greift die Türkei brutal die Gerilla Gebiete in Südkurdistan (Nordirak), per Luft- und Bodenoffensive an. Rückendeckung erhält sie dabei von der Barzani- Partei PDK in der Autonomen Region Kurdistan. Während Israel und die Ukraine in den Deutschland volle Rückendeckung erfahren, schweigt die deutsche Medien Landschaft zu den Angriffen des NATO-Partners Türkei auf kurdische Zivilist*innen und Freiheitskämpfer*innen.

Um diesem Schweigen entgegen zu treten haben wir als Bremer Internationalist*innen unserer Solidarität mit dem Kurdischen Freiheitskampf und seinen Werten Ausdruck verliehen.

Dabei dürfen wir es aber nicht belassen, die Freund*innen in den freien Bergen Kurdistans leisten weiter ungebrochen Wiederstand, um sie zu unterstützen müssen wir auch in Bremen den Druck auf die politischen Verantwortlichen erhöhen und die Türkischen Angriffe, genau so wie die Werte des Demokratischen Konföderalismus in die Öffentlichkeit tragen.

Achtet auf Aktionsaufrufe in eurer Gegend und beteiligt euch an den Demonstrationen und Veranstaltungen.

Widerstand heißt Leben!

Berxwedan jiyan e!