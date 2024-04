Gerichts-Aktionstraining, So. 14.4. Online, 18h

Gerichtsprozesse sind politische Aktionen

Der Besuch eines Gerichtsprozesses aus Gründen der Solidarität ist eine politische Aktion. Doch statt diese Aktion angemessen vorzubereiten, ist die Naivität, mit der Linke dem Repressionsapparat „Gericht“ begegnen, immer wieder faszinierend bis erschreckend. Größtenteils Akademiker*innen oder aus akademischen Haushalten, blenden sie die strukturelle und praktische Gewalt rund um die Legislative regelmäßig aus. Als ginge es um den belanglosen Konsum eine Folge von Barbara Salesch (Justiz-Reality-TV) zum Zwecke der eigenen Unterhaltung, und nicht etwa eine politische Aktion, welche die zentrale Verteidigungslinie des bürgerlichen kapitalistischen Staates konfrontiert, pflegen Linke völlig unverbereitet zu Gerichtsterminen ihrer angeklagten Genoss*innen zu erscheinen.

Gegen die passive Zuschauerinnenrolle

Viel mehr als das Einnehmen einer passiver Zuschauerinnenrolle wie bei Barbara Salesch ist dann auch nicht drin. Die Folge sind Verunsicherung, Handlungsunfähigkeit, Vereinzelung und Trauma. Doch das muss nicht so sein. Anlässlich eines Gerichtsprozesses einer* Verbündeten wollen wir versuchen, unsere Teilnahme an der Aktion „Besuch in der Gerichtsverhandlung“ halbwegs angemessen vorzubereiten. Wir wollen zusammen trainieren, was das Publikum im Gericht zur Unterstützung der* Angeklagten noch so tun kann, außer brav zugucken. Denn sinnvolle Handlungsmöglichkeiten gibt es im Gericht zu Hauf!

Wer das Gefühl der Ohnmacht gegenüber dem Repressionsapparat „Gericht“ auch satt hat, ist herzlich eingeladen, mitzumachen!

Das Training ist online, ganz partizipativ und dauert 90min.

Mehr Infos und Anmeldung:

soligruppe-stuttgart@riseup.net oder amab@riseup.net

Materialien:

Findet ihr auf unserem Blog.