Graffiti: Freiheit für Daniela Klette

In Solidarität mit der am 26.02.2024 festgenommenen, ehemaligen Militanten der 3. Generation der Roten Armee Fraktion Daniela Klette haben wir an die Wand der Europäischen Schule "Freiheit für Daniela Klette - Glück den Anderen" geschrieben.

Wir senden der Genossin die wärmsten Grüße und viel Kraft. Auf dass sie dich nie brechen!

Und den flüchtigen Genossen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg wünschen wir viel Glück und alles Gute auf ihrem Weg. Auf dass die Schweine durchdrehen weil sie euch nie zu fassen kriegen!

Die Stadtguerillabewegung war ein wichtiges Kapitel der Geschichte revolutionärer Klassenkämpfe in der BRD. Deshalb ist die Solidarität mit ihren Akteur*innen für uns unabdingbar.

Die RAF redete nicht nur vom Kampf um die Befreiung der Menschen. Sie ergriff die Initiative. Auch wenn ihr Ansatz letztlich gescheitert ist, war der Versuch, den sie und andere Kräfte in Westeuropa wagten - wenn auch natürlich nicht frei von Fehlern - richtig.

Die RAF setzte sich zur Wehr und propagierte den Kampf gegen alte Nazis in Regierung und Wirtschaft, sie kämpfte für die politischen Gefangenen, gegen die Hexenjagden des bürgerlichen Staates und kämpfte Seite an Seite mit den unterdrückten Völkern gegen den Imperialismus.

Folgerichtig griff sie Kapitalist*innen, Knäste und Infrastruktur und Personen vor allem des US-amerikanischen Imperialismus an.

So tötete die 3. Generation der RAF unter anderem Kriegsprofiteur und Vorstandsvorsitzenden der Motoren- und Turbinen-Union Ernst Zimmermann, verübte einen Sprengstoffanschlag auf die Rhein-Main Air Base und sprengte die kurz vor der der Eröffnung stehende JVA Weiterstadt.

Wir rufen alle Linken und Revolutionär*innen auf, sich mit den Betroffenen der aktuellen Hetzjagd zu solidarisieren. Ohne Distanzierung oder Relativierung.

Wenn die Herrschenden großes Getöse um "die Flüchtigen Terroristen" machen, muss unsere Antwort sein, dass nicht der Kampf gegen den Kapitalismus und seine Schlächter*innen und Profiteur*innen zur Rechenschaft zu ziehen Terror ist.

Die Terroristen sind Moderatoren wie Rudi Cerne, die im Fernsehen Kleingeister in Unruhe versetzen und zu einer Kultur des Denunziantentums aufrufen, Spitzel und Verräter wie Klaus Steinmetz, das Kapital, die Banken und eine BRD, die mit GSG9-Mordkommandos wie in Bad Kleinen Leute auf offener Straße hinrichtet und der völlig egal ist, wie viele Rentner sie noch mit Sondereinsatzkommando aus dem Zug zerren muss, bis sie die Genossen Staub und Garweg kriegen.

Freiheit für alle politischen Gefangenen!

Auf dass alle Verhältnisse fallen werden, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist!