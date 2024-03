18.03. ACTIONDAY - FREE ALL ANTIFAS #NOEXTRADITION [ES] [ITA] [HU]

Cada año, a principios de febrero, el gran acontecimiento neonazi "Día de Honor" atrae a Budapest a miles de fascistas de todo el mundo, pero sobre todo de Europa. Conciertos de rock de extrema derecha, marchas y actos conmemorativos de extrema derecha tienen lugar aquí durante todo un fin de semana. El fin de semana de actos fascistas conmemora el intento de fuga de unidades de la Wehrmacht y las SS en febrero de 1945, poco antes de que el Ejército Rojo liberara Budapest. Durante el fin de semana, los nazis vestidos con ropa militar, a menudo con uniformes de la Wehrmacht o las SS, pueden verse por el centro de la ciudad, principalmente debido a la excursión al bosque de la ciudad de Budapest. Cada año, durante estos días, Budapest se convierte en una zona prohibida para inmigrantes, persones de izquierdas y queers. En febrero de 2023, sin embargo, el miedo cambió de bando: los neonazis se convirtieron en objetivo. La prensa húngara escribió sobre ataques malintencionados contra un "músico", "transeúntes" alemanes, "turistas polacos" y un "ciudadano húngaro", que la prensa alemana adoptó ampliamente. Detrás de las fórmulas trivializadoras están el miembro de una banda nazi húngara, que posa orgulloso en Internet con sus tatuajes del Klu Klux Klan y con el número 88; un asistente habitual a conciertos nazis desde Alemania; simpatizantes del partido nazi polaco "Ruch Narodowy" ("Movimiento Nacional") y un destacado miembro de la "Légió Hungária" ("Legión Húngara"). La Légió Hungária es coorganizadora del "Día de Honor". Se detuvo a antifascistas de Italia y Alemania, acusados de los atentados.

Desde febrero del año pasado, dos de los antifascistas -Ilaraia, de Italia, y Tobi, de Alemania- están detenidos. El juicio contra estas dos personas más un antifascista alemán, también detenido en Budapest, comenzó en enero. Desde entonces también hay 10 personas en busca y captura. Maja, detenido en Berlín en diciembre de 2023, se encuentra actualmente en prisión preventiva en Dresden. Se enfrenta a una extradición inminente. El antifascista Gabriele, que también fue detenido en el marco de la represión de Budapest, se encuentra bajo arresto domiciliario en Italia, pero actualmente no ha sido extraditado. Esto es gracias a un amplio movimiento que hace campaña en favor de Ilaria y Gabriele en Italia. En Alemania, en cambio, no existe una solidaridad amplia. Es el momento de aumentar la presión para impedir que los antifascistas encarcelados y buscados sean extraditados a Hungría y juzgados allí. Estos jóvenes se sentarán en Budapest frente a jueces que odian a la izquierda y políticamente están del lado del gobierno de Viktor Orbán. La falta de independencia de los jueces húngaros ha sido criticada incluso por Amnistía Internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ilaria se enfrenta a una pena de prisión de hasta 16 años. Si Maja u otros antifascistas son extraditados, podrían enfrentarse a penas de hasta 24 años de cárcel y prisión preventiva, que puede prolongarse casi indefinidamente. Ilaria denuncia estar encerrada 23 horas en una celda de apenas tres metros cuadrados y medio, sufrir desnutrición y condiciones higiénicas catastróficas, incluyendo ratones, cucarachas y chinches en las celdas, así como ventilación inadecuada en verano y frío en invierno.

Porque no queremos que nuestros camaradas y amigos pasen más de diez o veinte preciosos años de sus vidas en una prisión de Budapest, debemos actuar. ¡Y debemos hacerlo ahora! Sólo podemos hacerlo como movimiento y, sobre todo, sólo si nuestra protesta se internacionaliza. Actualmente no existe un movimiento de solidaridad amplio y en red que pueda ejercer la presión necesaria a escala internacional, pero sobre todo en toda Europa, para impedir la extradición de los antifascistas y luchar por su liberación. Demos pues un primer paso. Actuemos el 18 de marzo y también antes. Desde 1923, el 18 de marzo es el "Día Internacional de Ayuda a los Presos Políticos" y se celebra cada vez más en los países de habla alemana. Unos días antes, el 16 de marzo, miles de antifascistas también salieron a la calle en Milán. El 16 de marzo, "la noche negra de Milán", marca el día en 2003 en que el antifascista Davide "Dax Cesare" fue asesinado por un fascista y es un día importante de recuerdo y lucha dentro del movimiento antifascista italiano. Este año, la manifestación conmemorativa sale a la calle para exigir la liberación de los antifascistas encarcelados.

Contextualicemos nuestras acciones y luchas y expresemos lo mejor posible nuestras reivindicaciones más allá de las fronteras nacionales:

Actívate:

- Haz graffiti, se creativa

- Organiza concentraciones delante de las embajadas

- Organiza acciones

- Toma fotos individuales

Tus acciones en las redes sociales:

Hashtags:

#noextradition

#freeallantifas

#freethebudapesttwo

Twitter:

https://twitter.com/basc161

https://twitter.com/WirsindalleLinx

Instagram:

https://www.instagram.com/freebudapesttwo/

https://www.instagram.com/solidarieta.antifa.budapest/

https://www.instagram.com/antifa.international

Links a colectivos de graffiti:

https://www.instagram.com/radicalgraffiti/

https://www.instagram.com/writers.against.racism/

Por favor, enlaza siempre las páginas de Instagram o haz que las páginas colaboren. Tu publicación aparecerá en las páginas de Instagram etiquetadas. Esto genera alcance y crea publicidad.

Páginas web locales de noticias de izquierdas:

Publica tus llamadas a la acción e informes en tus páginas locales de Indymedia o en otros sitios web de izquierdas.

Información y material:

https://budapest-solidarity.net/

https://www.basc.news/

Contacto:

Por favor, manda tus fotografías, informes y las fechas de los eventos a: budapest-solidarity at riseup.net

***************

[ITA] Free all Antifas - #noextradition - 18 marzo 2024 - giornata di mobilitazione

***************

Libertà per tutt* l* antifascist* imputat* per “i fatti di Budapest”!

#NOEXTRADITION – Nessuna estradizione verso l'Ungheria!

Libertà per Ilaria, Maya, Tobi e Gabriele!

18 marzo 2024 - giornata di mobilitazione

Si invita a organizzare azioni, fare graffiti, scattare foto in solidarietà e darsi appuntamento in presidio sotto le ambasciate!

Ogni anno, all'inizio del mese di febbraio, il grande evento di matrice neo-nazista organizzato in concomitanza al “Giorno dell'onore” vede la confluenza di migliaia di camerati fascisti da tutto il mondo – ma soprattutto dai diversi Paesi europei – verso la città di Budapest. Concerti di rock-band di estrema destra, cortei e momenti commemorativi hanno luogo in città per un intero weekend. Questo complesso evento vuole ricordare e rendere onore al tentativo di prendere il controllo sul territorio contestato di Budapest da parte della Wehrmacht e delle SS nel febbraio 1945, poco prima che l'Armata Rossa liberasse la città. Durante questo weekend commemorativo i camerati nazisti, vestiti in abiti militari che evocano spesso proprio le uniformi della Wehrmacht e delle SS, convergono da ogni quartiere del centro città verso il bosco del Parco Pilisi, dove i nazisti nel '45 cercavano di nascondersi tra gli alberi e la vegetazione per fuggire all'avanzata nemica. Ogni anno che l'adunata prende corpo in città, Budapest diventa una zona di esclusione profondamente insicura per migranti, militanti di sinistra e soggettività queer. Nel febbraio 2023 la paura, però, supera la barricata: i neo-nazisti in raduno sono diventati bersaglio politico. La stampa ungherese in questa occasione ha parlato di attacchi e violenze verso musicisti, turisti tedeschi o polacchi, cittadini/e ungheresi: una narrazione, questa, a cui la stampa tedesca ha immediatamente prestato i propri megafoni. Dietro tutte queste definizioni ingannevoli compaiono, invece, il membro di una gruppo musicale nazista ungherese solito posare online sfoggiando con evidente orgoglio i suoi tatuaggi del Klu Klux Klan e con il numero 88, un frequentatore abituale tedesco di concerti ed eventi nazisti, i sostenitori del partito nazista polacco "Ruch Narodowy" ("Movimento nazionale") e un membro di spicco della "Légió Hungária" ("Legione ungherese"). Ricordiamo che proprio la Légió Hungária è una delle più consistenti realtà co-organizzatrici del "Giorno della Memoria". In questo contesto, alcun* antifascist* italian* e tedesch* sono stat* arrestat* e accusat* degli attacchi subiti dai neo-nazisti di cui sopra.

Dal febbraio dello scorso anno, due degli anti-fascist* - Ilaria dall'Italia e Tobi dalla Germania - sono in carcere. Il processo contro di loro e un antifascista tedesco, anch'egli arrestato a Budapest, è iniziato a gennaio. Da allora anche 10 persone sono ricercate con mandato di cattura. Maja, arrestat* a Berlino nel dicembre 2023, è attualmente in detenzione preventiva a Dresda. Rischia un'imminente estradizione. L'antifascista Gabriele, anch'egli arrestato nell'ambito della repressione di Budapest, è agli arresti domiciliari in Italia, in attesa di un pronunciamento dell'autorità giudiziaria sull'estradizione. Questo grazie a un ampio movimento che si batte anche per Ilaria e Gabriele in Italia. In Germania, invece, non c'è un'ampia solidarietà. Ora dobbiamo iniziare ad aumentare la pressione per impedire che l* militant* antifascist* imprigionat* e ricercat* vengano estradat* in Ungheria e lì processat*. Quest* compagn* a Budapest siederebbero davanti a giudici che odiano la sinistra e si schierano politicamente con il governo di Viktor Orbán. La mancanza di imparzialità della magistratura ungherese è stata denunciata perfino da Amnesty International e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Ilaria rischia una pena detentiva che può arrivare fino a 16 anni. La mancanza di imparzialità della magistratura ungherese è stata oggetto di denuncia anche da parte di Amnesty International e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ilaria rischia una pena detentiva fino a 16 anni. Se Maja o altr* antifascist* verranno estradat*, potrebbero rischiare fino a 24 anni di carcere e una detenzione preventiva che può essere estesa quasi all'infinito. Ilaria ha raccontato di essere stata rinchiusa per 23 ore in una cella di appena tre metri quadrati e mezzo, di aver sofferto di malnutrizione e di condizioni igieniche disperate, di aver trovato topi, scarafaggi e cimici nelle celle e di aver patito condizioni di permanenza insalubri a causa di una ventilazione insufficiente in estate e di un freddo estremo nei rigidi mesi invernali.

Perché non vogliamo che i nostri compagni e amici trascorrano più di dieci o venti preziosi anni della loro vita in una prigione di Budapest, dobbiamo agire. E dobbiamo farlo ora!

Possiamo farlo solo come movimento e, soprattutto, solo se la nostra protesta assumerà un carattere più spiccatamente internazionale. Ciò che più manca è un movimento di solidarietà ampio e collegato in rete, in grado di esercitare la pressione necessaria a livello internazionale, ma soprattutto europeo, per impedire l'estradizione de* antifascist* e lottare per il loro rilascio. Facciamo quindi un primo passo: agire il 18 marzo e anche nel periodo precedente!

Dal 1923, il 18 marzo è la "Giornata internazionale di aiuto ai prigionieri politici" e questa data è sempre più sentita nei Paesi di lingua tedesca. Questa data cade vicina a un altro appuntameento caro all'antifascismo: il 16 marzo cade l'anniversario della "notte nera di Milano", riportando alla nostra memoria politica il giorno in cui, nel 2003, il compagno antifascista Davide Cesare detto DAX fu assassinato da mano fascista. In occasione di questa importante giornata di memoria e di lotta all'interno del movimento antifascista italiano, la manifestazione in memoria di Dax e in programma per questo 2024 scende in piazza per chiedere la liberazione degli antifascisti imprigionati.

Contestualizziamo le nostre azioni e le nostre lotte e rendiamo chiare le nostre richieste al di là dei confini nazionali:

Libertà per Ilaria, Maya, Tobi e Gabriele!

Nessuna estradizione verso l'Ungheria per le persone antifasciste accusate! #NOEXTRADITION

Rimpatrio immediato de* detenut*!

Diritto a un processo giusto per tutt* l* antifascist* coinvolt*!

Attiviamoci:

- facciamo graffiti, siamo creativ*!

- organizziamo presidi sotto le ambasciate e gli istituti culturali in Germania, Italia e Ungheria

- organizziamo azioni

- scattiamo fotografie con scritte per la richiesta della liberazione de* compagn* arrestati e contro l'estradizione.

Per le azioni via social, si raccomanda di usare i seguenti hashtags:

#noextradition

#freeallantifas

#freethebudapesttwo

Twitter:

https://twitter.com/basc161

https://twitter.com/WirsindalleLinx

Instagram:

https://www.instagram.com/freebudapesttwo/

https://www.instagram.com/solidarieta.antifa.budapest/

https://www.instagram.com/antifa.international

hanno lasciato le pagine dei graffiti per collaborare/collegarsi:

https://www.instagram.com/radicalgraffiti/

https://www.instagram.com/writers.against.racism/

Si prega di collegare sempre le pagine Instagram o di rendere le pagine partner di collaborazione. Il tuo post apparirà quindi sulle pagine Instagram taggate. Ciò genera portata e crea pubblicità.

Siti web di notizie locali e di sinistra:

Pubblica i tuoi inviti all'azione e i tuoi rapporti sulle pagine Indymedia locali o su altri siti Web di sinistra.

Informazioni e materiale:

https://budapest-solidarity.net/

https://www.basc.news/

(sui siti troverai testi che potrai utilizzare e tradurre anche come discorsi, ad esempio).

Contatto:

Si prega di inviare foto e resoconti qui tramite e-mail:

budapest-solidarity (at) riseup.net

***************

[HU] Free all Antifas - #noextradition - Akciónap 2024. március 18-án

***************

Szabadságot minden antifasisztának a Budapest-ügyben!

#NOEXTRADITION - Nincs kiadatás Magyarországnak!

Szabadságot Ilariának, Majának, Tobinak és Gabrielenek!

Akciónap 2024. március 18-án

Csináljatok akciókat, graffitiket, szolidaritási fotókat, és gyűléseket a nagykövetségek előtt!

A "Becsület napja" elnevezésű neonáci rendezvény minden év február elején több ezer fasisztát vonz Budapestre a világ minden tájáról, de leginkább Európából. Egy egész hétvégén át zajlanak itt jobboldali rockkoncertek, felvonulások és szélső-jobboldali megemlékezések. A fasiszta rendezvényhétvége a Wehrmacht és az SS egységeinek 1945. februári kitörési kísérletére emlékezik, amire nem sokkal azelőtt került sor, hogy a Vörös Hadsereg felszabadította Budapestet. A hétvégén a belvárosban mindenhol katonai ruhába, gyakran Wehrmacht- vagy SS-egyenruhába öltözött nácik láthatók, főként a budai hegyekbe tartó túrázás miatt. Ezekben a napokban Budapest minden évben no-go zónává válik a migránsok, baloldaliak és queer emberek számára. 2023 februárjában azonban a félelem oldalt váltott. Neonácik kerültek célkeresztbe. A magyar sajtó egy "zenész", német "járókelők", "lengyel turisták" és egy "magyar állampolgár" elleni rosszindulatú támadásokról írt, amit a német sajtó széles körben átvett. A bagatellizáló megfogalmazások mögött egy magyar náci zenekar tagja, aki büszkén pózol az interneten Klu Klux Klan és 88-as tetoválásaival, egy Németországból érkező, rendszeresen náci koncerteket látogató pár, a lengyel náci párt, a "Ruch Narodowy" ("Nemzeti Mozgalom") támogatói és a "Légió Hungária" egyik vezető tagja áll. A Légió Hungária a "Becsület Napja" társszervezője. Néhány Olaszországból és Németországból érkező antifasisztát letartóztattak és megvádoltak a támadások elkövetésével.

Tavaly február óta két antifasiszta - az olasz Ilaria és a német Tobi - őrizetben van. Kettejük és egy szintén Budapesten letartóztatott németországi antifasiszta ellen januárban kezdődött a per. Tíz embert azóta is köröznek. A 2023 decemberében Berlinben letartóztatott Maja jelenleg Drezdában van előzetes letartóztatásban. Közeleg a kiadatása. Az antifasiszta Gabriele, akit szintén a budapesti elnyomás részeként tartóztattak le, Olaszországban házi őrizetben van, de jelenleg nem adják ki. Ez annak a széles körű mozgalomnak köszönhető, amely Olaszországban Ilaria és Gabriele mellett kampányol. Németországban viszont nincs széles körű szolidaritás. Most el kell kezdenünk növelni a nyomást, hogy megakadályozzuk a bebörtönzött és körözött antifasiszták kiadatását Magyarországnak, és az ottani bírósági tárgyalást. Ezek a fiatalok Budapesten olyan bírák előtt fognak ülni, akik gyűlölik a baloldalt és politikailag Orbán Viktor kormányának pártján állnak. A magyar bírák függetlenségének hiányát még az Amnesty International és az Emberi Jogok Európai Bírósága is bírálta. Ilaria akár 16 év börtönbüntetésre is számíthat. Ha Maját vagy más antifasisztákat kiadnak, akár 24 év börtönbüntetésre és előzetes letartóztatásra is számíthatnak, amely szinte a végtelenségig meghosszabbítható. Ilaria beszámolt róla, hogy 23 órán át volt bezárva egy mindössze három és fél négyzetméteres cellába, alultápláltságról és katasztrofális higiéniai körülményekről beszélt, egerekről, csótányokról és poloskákról a cellákban, valamint nyáron nem megfelelő szellőzésről, télen pedig hidegről.

Mivel nem akarjuk, hogy bajtársaink és barátaink életükből több mint tíz-húsz értékes évet töltsenek egy budapesti börtönben, cselekednünk kell. És most kell cselekednünk!

Ezt csak mozgalomként tudjuk megtenni, és mindenekelőtt csak akkor, ha tiltakozásunk nemzetközivé válik. Jelenleg hiányzik egy széleskörű szolidaritási mozgalmi hálózat, amely képes lenne nemzetközi, de mindenekelőtt európai szinten felépíteni a szükséges nyomást, hogy megakadályozza az antifasiszták kiadatását és harcoljon a szabadon bocsátásukért. Tegyük meg tehát az első lépést.

Tegyünk lépéseket március 18-án és az azt megelőző időszakban is.

Március 18-a 1923 óta a "Politikai foglyok megsegítésének nemzetközi napja", amelyet a német nyelvű országokban egyre gyakrabban ünnepelnek.

Két nappal korábban, március 16-án hosszú ideje több ezer antifasiszta is utcára vonul Milánóban. Március 16-a "Milánó fekete éjszakája", 2003-ban azt a napot jelzi, amikor egy fasiszta meggyilkolta az antifasiszta Davide "Dax Cesare"-t, és az olasz antifasiszta mozgalomban az emlékezés és a küzdelem fontos napja. Idén a megemlékező tüntetés azért vonul az utcára, hogy a bebörtönzött antifasiszták szabadon bocsátását követelje.

Akcióinkat és küzdelmeinket hangoljuk össze, és tegyük a lehető legvilágosabbá követeléseinket a nemzeti határokon átívelően:

- Szabadságot Ilaria, Maja, Tobi és Gabriele számára!

- Ne adják ki a megvádolt antifasisztákat Magyarországnak! #NOEXTRADITION

- A fogvatartottak azonnal hazatérhessenek hazájukba!

- Tisztességes eljárás esélyét minden érintett antifasisztának!

Legyetek aktívak!:

- készítsetek graffitiket, legyetek kreatívak

- szervezzetek gyűléseket a nagykövetségek és kulturális intézetek előtt Németországban, Olaszországban és Magyarországon

- szervezzetek akciókat

- készítsetek egyéni fotókat

Csináljatok akciókat a közösségi médiában, és használjátok a hashtageket:

#noextradition

#freeallantifas

#freethebudapesttwo

Twitter:

https://twitter.com/basc161

https://twitter.com/WirsindalleLinx

Instagram:

https://www.instagram.com/freebudapesttwo/

https://www.instagram.com/solidarieta.antifa.budapest/

https://www.instagram.com/antifa.international

Működjetek együtt baloldali graffiti oldalakkal, adjátok meg azokat link-ben:

https://www.instagram.com/radicalgraffiti/

https://www.instagram.com/writers.against.racism/

Kérjük, mindig linkeljétek az Instagram oldalakat, vagy tegyétek az oldalakat együttműködő partnerekké. A posztod ezután megjelenik a megjelölt Instagram oldalakon. Ez elérést generál és nyilvánosságot teremt.

Helyi, baloldali hírportálok:

Tegyétek közzé felhívásaitokat és beszámolóitokat a helyi Indymedia oldalakon vagy más baloldali weboldalakon.

Információk és anyagok:

https://budapest-solidarity.net/

https://www.basc.news/

(a honlapokon olyan szövegeket találsz, amelyeket felhasználhatsz és lefordíthatsz például beszédként is).

Kapcsolat:

Kérjük, küldd el e-mailben a fényképeket, beszámolókat és eseménydátumokat:

mail: budapest-solidarity at riseup.net