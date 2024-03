Remember Ivana Hoffmann (Avaşin Tekoşîn Güneş)

Sie wuchs als Arbeiter*innenkind in Duisburg auf und war schon früh in der Bildungsstreikbewegung sowie in feministischen, antifaschistischen und sozialistischen Kontexten aktiv. Sie schloss sie sich der Jugendorganisation der MLKP an, um als Kommunistin organisiert gegen Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Ausbeutung zu kämpfen.

2013 reiste sie in die Türkei und später in die freien Berge Kurdistans wo sie eine militärische und ideologische Ausbildung erhielt. Hier nahm sie den Namen Avaşin Tekoşîn Güneş an.

Nach ihrer Ausbildung bei der Guerilla ging sie 2014 nach Rojava um die Revolution zu verteidigen und den Kampf gegen den IS zu unterstützen. An vorderster Front kämpfte sie gegen Imperialismus, Kolonialismus, Faschismus und das Patriarchat. Ivana Hoffmann starb am 07.03.2015 in der Nähe von Til Temir.

Ivana Hoffmanns Leben und Wirken steht für Revolution, Kampf und Menschlichkeit. Sie ist Inspiration und Vorbild für eine kämpferische Jugend, die ihre Hoffnung auf Veränderung nicht aufgibt. Ihr Andenken gilt es weiterzutragen und ihren entschlossenen Kampf für eine bessere und gerechtere Welt fortzusetzen. Ihre kämpferische Einstellung, ihren Mut und ihre Hoffnung tragen wir mit uns in den morgigen internationalen Frauenkampftag und alle kommenden Tage.

Wir gedenken einer einzigartigen und beeindruckenden Genossin.

Ivana Hoffmann ist unsterblich!

Jin Jiyan Azadi!

Şehid Namirin!

