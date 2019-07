[HH] Achtung Nazi! Besuch bei Moritz Lahn

Vor seiner Wohnung wurde ein Redebeitrag verlesen der seine Nachbar*innen darauf Aufmerksam machte, wer Moritz Lahn ist.

Moritz Lahn ist nicht nur aktiver Unterstützer der Alternative für Deutschland (AfD) in Hamburg. Er ist auch ein wichtiger Part bei der Organisation und Durchführung der Rechten sogenannten Merkel-muss-weg" Demonstrationen der letzen Jahre. Dort treffen sich Holocaustleugner, rechte Burschenschaftler, Mitglieder der AfD sowie weitere Gewaltbereite Nazi-Schläger. Moritz Lahn, ehemaliges Bezirksvorstandsmitglied der AfD Hamburg-Nord und Gründungsmitglied des AfD-Landesverband Hamburg, übernimmt mit seinem Projekt «Nobel & Frei» die Medienarbeit der Partei. Neben Videoberichten von Landesparteitagen, Diskussionsveranstaltungen und parteinahen Aufmärschen werden in dem Format auch Videos der Hamburger «Merkel muss weg»-Aufmärsche veröffentlicht. So sorgt Lahn mit «Nobel & Frei», neben den vielen anderen rechten Bloggern, für die Verbreitung und Mobilisierung in rechten Kreisen.

In er gesamten Strasse wurden außerdem Plakate mit seinem Konterfei verklebt sowie Flugblätter verteilt.

Eines müssen sich die Rechten bewusst machen:

Auch wenn die "Merkel-muss-Weg" Demonstationen erstmal nicht weiter stattfinden, werden wir keine Ruhe geben und zu euch Nachhause kommen. Wir werden die Rechten in Hamburg weiterhin aus der Deckung holen und dafür sorgen das Sie sich nicht unerkannt in der Stadt bewegen können.

Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda!