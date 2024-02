Remember Günter Hellstern Rustem Cudi

– English below –

Heute gedenken wir Günter Hellstern, der als Internationalist im Kampf gegen den IS gefallen ist.

Günter Hellstern (Rustem Cudi) wurde 1969 in Deutschland geboren. Er war aufgrund seiner Biografie und seines Alters eine Besonderheit in den Reihen der Internationalist*innen in Rojava. Er war lange Jahre Soldat in der Bundeswehr und später auch in der Fremdenlegion. Aufgrund der schnellen Ausbreitung des IS und deren extremen Brutalität, entschloss sich Hellstern nach Rojava zu gehen, um sich dem Kampf gegen den IS anzuschließen.

In Rojava setzte er sich mit der Philosophie Öcalan’s, dem demokratischen Konföderalismus sowie den neuen Strukturen auseinander. Tief beeindruckt davon, wurde er zu einem überzeugten Verteidiger der Revolution. Auf die Frage eines Journalisten, wofür er denn kämpfe, antwortete er:

“Ich kämpfe nicht für mich oder für Deutschland oder für irgendeinen Privatmann oder sonst irgendwas, sondern ich kämpfe für das kurdische Volk“.

Zudem zeigte er auch hier seine Überzeugung: „Das neue System hier mit der Rätestruktur, Kommunenstruktur, das alles funktioniert wirklich“.

Günter Hellstern kämpfte u.a. in Kobane und Hasaka. Er starb am 23.02.2016 in Shaddadi. Beim Versuch einem verwundeten Genossen zu helfen wurde er von einem feindlichen Scharfschützen getroffen. Die YPG betonten seine außergewöhnliche Tapferkeit und versprachen seinen Kampf für die Revolution fortzusetzen.

Auch wir als Antifaschist*innen und Internationalist*innen Gedenken heute an Günter Hellstern der im Kampf gegen Faschismus und für eine befreite Gesellschaft sein Leben gab.

Şehid Namirin – die Gefallen sind unsterblich!

Fight and remember! – Erinnern und Kämpfen!

Today we remember Günter Hellstern who died as an internationalist fighting against ISIS.

Günter Hellstern (Rustem Cudi) was born in Germany in 1969. For a long time he was a soldier in the Bundeswehr and later in the french foreign legion. With the rise of the Islamic State and their extreme brutality, Hellstern decided to travel to Rojava to join the fight against ISIS. In Rojava he began to read the books of Öcalan and to study the ideas of democratic confederalism. Deeply impressed by it, he became a convinced defender of the revolution.

Günter Hellstern fought many battles, among them the liberation campaigns of Kobane and Hasaka. He died on the 23rd of February 2016 in Shaddadi. While trying to rescue a wounded comrade he was shot by an enemy sniper. The YPG emphasized his bravery and promised to continue his struggle.

We as anti-fascists and internationalists also remember Günter Hellstern and his fight against fascism and his sacrifice for freedom, peace and a liberated society.

Şehid Namirin! – the favors are immortal!

Fight and remember!