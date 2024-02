Unsere Ansage gilt der AfD und ihren Unterstützer:innen.

Doch auch darüber hinaus ist Widerstand angebracht: Die Rechte Welle äußert sich nicht nur in steigenden AfD-Werten, sondern auch in rechter Realpolitik der regierenden Parteien und geschieht in einem Land, in dem die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht.

Dagegen gilt es aktiv zu werden! Um diese Entwicklungen wirklich zu stoppen, wollen wir untereinander Gemeinsamkeiten und Bezüge herausstellen.

Ob Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Aktionen, Mobilisierungen, Proteste oder ähnliches: „Die Rechte Welle brechen“ soll einen Rahmen bieten, der von allen Beteiligten mit ihren jeweiligen Inhalten und Schwerpunkten gefüllt werden kann.

Auf der Homepage „rechtewellebrechen.org“ findet ihr neben unserer Erklärung viele Materialien, mit denen ihr selbst arbeiten und aktiv werden könnt.

Außerdem wollen wir gemeinsam auf die Straße gehen: Am 24. Februar findet in Stuttgart eine überregionale Demo statt, zu der landesweit mobilisiert wird.

Von Asylrechts-Orgas zu Antifa-Gruppen, von migrantischen Organisationen, über feministische Initiativen bis hin zu Sozialverbänden.

Wir haben unterschiedliche Zugänge und Themen, aber alle ein Ziel:

Die Rechte Welle brechen!