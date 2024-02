[DD] Antifa-Aktion gegen Neonazi-Aktivist Max Schreiber

Antifaschistischer Protest als Antwort auf rechte Bedrohung

Die Aktivist:innen betonten die Wichtigkeit antifaschistischen Protests als entscheidende Antwort auf Neonazismus. In einer klaren Positionierung gegen Schreibers Provokationen und Gewalttaten wollen die Antifaschist:innen zeigen, dass sie sich nicht einschüchtern lassen und entschlossen sind, weiter gegen rechts auf die Straße zu gehen. Die Aktion diente als Appell an alle, sich gegen Rechtsextremismus zu erheben und Neonazis in Vierteln nicht zu dulden. "Unsere Aktion ist eine klare Botschaft gegen Neonazismus und rechte Bedrohungen und Hetze. Solange Max Schreiber Andere belästigt, werden wir nicht schweigen. Wir werden nicht zulassen, dass rechtsextreme Ideologien ungestört bleiben.", fasst eine Aktivistin die Aktion zusammen. In den sozialen Medien kursieren unterdessen Videos und Bilder vom Protest. Im Viertel wurden Plakate und Flyer verteilt und die spontane Demonstration wurde von Bengalischen Feuern begleitet. Es gab darüber hinaus keine besonderen Vorkommnisse.

Neonazistische Verbindungen und Gerichtsverfahren

Max Schreiber ist nicht nur als selbstständiger Gerüstbau-Unternehmer bekannt, sondern auch als führender Neonazi-Kader der "Freien Sachsen". In letzter Zeit sieht er sich vermehrt mit Anklagen wegen neonazistischer Aktivitäten und Gewalttaten konfrontiert. Max Schreiber, ehemals NPD-Landratskandidat und aktives Mitglied bei den "Freien Sachsen", hat eine bewegte Vergangenheit. Laut Expert:innen der rechten Szene spielte er bei den rassistischen Ausschreitungen in Heidenau 2015 eine entscheidende Rolle als Einheizer und Vernetzer. Vor Gericht stand er 2018 wegen schwerer Brandstiftung. Seit Jahren provoziert er mit sogenannten Brennpunktprotesten im Dresdner Umland vor Flüchtlingsunterkünften oder Wohnungen von Politikern. Seit den Großdemonstrationen gegen Rechts hetzt Max Schreiber zunehmend gegen Linke und Flüchtlingshelfer:innen, bedroht diese oder kündigt sich bei Veranstaltungen dieser an. Parallel zum antifaschistischen Protest in Heidenau versuchte Max Schreiber am 08.02 in Glashütte mit den "Freien Sachsen" eine Veranstaltung mit der Grünen Vorsitzenden Ricarda Lang zu stören.