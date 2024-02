Angriff auf den Ølhafen am 01.02.24

Von Anfang an hatten wir Probleme mit rechten Anfeindungen auf verschiedenen Ebenen:

Die AFD hatte 2019 vom Bahndamm aus Fotos vom Platz gemacht und diese unter anderem imWaller Beirat veröffentlicht um uns einzuschüchtern. Eine treibende Kraft dahinter ist Gerald Höns inzwischen Mitglied der Partei “Bündnis Deutschland”.Zudem wurdenimmer wieder rechte Parolen aus vorbei fahrenden Autos gerufen.

Was am 01.02.2024 passiert ist:

Zwei unbekannte Personen haben vom Hagenweg aus Steine von der Straße auf den Wagenplatz geworfen. Als Leute von uns vors Tor liefen, tauchten fünf bis sechs weitere Angreifer*innen auf. Diese waren teilweise vermummt und griffen mit Pfefferspray und einem Flaschenwurf an, es wurde auch ein Messer gezogen. Ein*e Mitbewohner*in sprühte mit einem Feuerlöscher in die Menge und daraufhin konnten sich alle angegriffenen Personen auf den Platz zurück ziehen.

Zwei Bewohner*innen wurden von Pfefferspray getroffen, und eine*r wurde leicht am Kopf verletzt. Eine Weile nach dem Angriff wurden noch Personen auf dem Bahndamm gesehen, zu einem erneuten Angriff kam es in dieser Nacht jedoch nicht.Nach unserer Wahrnehmung wurden wir aktiv in einen Hinterhalt gelockt und angegriffen. Für uns ist hiermit eine neue Stufe der Gewalt erreicht. Die Attacke wirkte geplant und vorbereitet und richtete sich explizit gewaltvoll gegen Menschen.Wir wissen nicht wer die Personen sind, die uns seit Jahren angreifen oder wie die Angriffe zusammenhängen. Sicher ist aber, dass wir zum Ziel werden, weil wir an diesem Ort leben. Ob es nun organisierte rechte Gruppen sind oder Personen, die sich gegen Menschen richten, die nicht in ihr Weltbild passen,im Kern hat dies die selben Wurzeln.

Wir freuen uns über Unterstützung, Geld und Materialspenden. Schreibt uns dafür gerne an oelhafen@posteo.de oder spendet über Paypal an abgesehendavon@gmx.de