[MA] Jonathan Stumpf geoutet

Donnerstagnacht wurden mit Plakaten in der Nähe seiner Wohung und auf dem Mannheimer Universitätsgelände die Nachbar*innen und Komoliton*innen von Jonathan Stumpf über dessen politisches Treiben informiert. Der in H3, 12 wohnhafte Stumpf kandidierte bei der Kommunalwahl in Mannheim auf Platz 1 für die NPD. Bevor er nach Mannheim zog war der Wandernazi schon in Pforzheim, Freiburg und Heidelberg aktiv, sein nächstes Ziel ist Berichten zufolge ein Auslandssemester in den Niederlanden.

Stumpf der neben seinem Studium als Bademeister im Carl Benz Bad in Mannheim beschäftigt ist versucht sich außerdem als Buchautor und Youtuber.

Faschistische Hetzer wie Jonathan Stumpf dürfen nicht in Ruhe gelassen werden egal wo sie sich niederlassen.

Nazis raus!