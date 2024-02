Fotos: Großdemo gegen Rechts in Berlin

Fotos: https://umbruch-bildarchiv.org/grossdemo-gegen-rechts/

Zu der Kundgebung vor dem Berliner Reichstag hatten über 1300 Initiativen, Verbände und Organisationen des Netzwerks „Gemeinsam Hand in Hand“ aufgerufen.

Seit der Veröffentlichung der Recherche des Investigationsnetzwerkes CORRECTIV über das geheime Treffen von AfD-Politikern, Neonazis und finanzstarken Unternehmer*innen in Potsdam gibt es fast jeden Tag in einer neuen Stadt große Demos gegen die AfD.

