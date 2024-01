Klebrige Banditen - Rechtsrock Sabotieren!

Am Abend des 20.01. spielte der Freiwild-Sänger Philipp Burger ein Konzert in der Stadthalle Osterholz. Zu seiner Person und der Band Freiwild ist bereits genug gesagt und geschrieben worden, sodass wir hier nicht weiter darauf eingehen wollen.

So positiv wir es bewerten, dass in den vergangenen Wochen in zahlreichen (vor allem westdeutschen) Städten hunderttausende „gegen Rechts/gegen die AFD“ auf die Straße gegangen sind, so wichtig ist es uns deutlich zu machen, dass Antifaschismus, der sich auf Betroffenheit und Appelle an die Herrschenden beschränkt, ins Leere führt.

Daher statteten wir der Stadthalle in den frühen Morgenstunden des 20.01. einen klebrigen Besuch ab, sabotierten die Schlösser der Eingangstüren (geht ganz einfach mit Sekundenkleber…) und hinterließen einen Gruß mit der Sprühdose.

Dass sich das Konzert damit nicht verhindern ließ, war uns klar. Trotzdem konnten wir Bullen und Veranstalter*innen damit nachhaltig ärgern. Vielleicht wird sich zukünftig zweimal überlegt, ob Menschen wie Philipp Burger eine Bühne gegeben wird.

Auch ist es uns wichtig zu zeigen, dass es garnicht viel bedarf, um den Rechten das Leben zu erschweren.

In diesem Sinne: Antifa muss praktisch werden, bleibt aktiv!

Autonome Antifa