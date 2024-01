Call for anarchist participation in the February 24 demonstrations (en/pl/by/ru)

We are approaching the second anniversary of the russian empire’s full-scale invasion of Ukraine. Hundreds of thousands of dead have been sacrificed to the idea of a “russian world” trying to restore Moscow’s military and political power in Eastern Europe. Hopes for Russia’s imminent defeat and the collapse of the empire are now rare among activists both in Ukraine itself and in other parts of the world. On the one hand Putin’s economic and political allies have aided the Kremlin’s war machine in keeping the war going. On the other hand, growing calls for a ceasefire from all sides (including from left-wing perspectives), have only increased pressure on political elites interested in Russia’s defeat in Ukraine, and thus undermined further military support for Ukrainians from the West in resisting the invasion.

This year we have clearly seen that neither Western countries nor the russian liberal opposition are interested in the collapse of the russian empire. The risks associated with such a scenario outweigh any possibility of ending the war and freeing both Russians themselves and people in Russian-occupied territories. Obviously, there is also a need for a new revolutionary movement inside Russia, capable of breaking the political power of Moscow and rekindling the ideas of freedom and equality in the hearts of the ordinary population.

We do not expect the war in Ukraine to end in 2024. And even in the event of a truce between the Ukrainian state and the russian empire, we know that the war in the region will continue for a long time. The machine of imperial militarism that has been started will not be stopped anytime soon.

In this atmosphere, we believe it is critical to continue to support our comrades in Ukraine who are resisting russian imperialism with weapons or volunteer work. We call on all anarchists who consider the collapse of empires an important factor in the revolutionary struggle to join the February 24 demonstrations in your region and express group solidarity not only with anarchists, but all those who have taken up arms to fight for freedom and equality against the Kremlin dictatorship. To express solidarity not with the Ukrainian state, but with the peoples of Ukraine who have shown in deed what resistance means. And can there be a better flag for such solidarity than the black flag?

See you on the streets of Berlin, Warsaw and other cities!

Wzywamy anarchistów i anarchistki do udziału w akcjach 24 lutego

Zbliża się druga rocznica pełnoskalowej inwazji imperium rosyjskiego na Ukrainę. Setki tysięcy zabitych poświęcono idei “rosyjskiego świata” próbując tym samym przywrócić militarną i polityczną władzę Moskwy w Europie Wschodniej. Nadzieje na rychłą klęskę Rosji i upadek imperium są obecnie rzadkością wśród aktywistów zarówno w samej Ukrainie, jak i w innych częściach świata. Z jednej strony ekonomiczni i polityczni sojusznicy Putina pomagają kremlowskiej machinie wojennej w utrzymaniu wojny. Z drugiej strony, rosnące ze wszystkich stron apele o zawieszenie broni (w tym z pozycji lewicowych), zwiększają presję na elity polityczne dążące do porażki Rosji w Ukrainie, stawiając pod znakiem zapytania tym samym dalsze zachodnie wsparcie wojskowe dla Ukraińców i Ukrainek w odparciu inwazji.

W tym roku wyraźnie widziałyśmy, że ani kraje zachodnie, ani rosyjska liberalna opozycja nie są na prawdę zainteresowane upadkiem rosyjskiego imperium. Ryzyko związane z takim scenariuszem unieruchamia wszelkie możliwości zakończenia wojny i uwolnienia zarówno samych Rosjan, jak i ludności na terytoriach okupowanych przez Rosję. Oczywiste jest również, że w Rosji potrzebny jest nowy ruch rewolucyjny, zdolny do obalenia władzy politycznej Moskwy i ponownego ożywienia idei wolności i równości w sercach zwykłych ludzi.

Nie spodziewamy się, że wojna w Ukrainie zakończy się w 2024 roku. Nawet w przypadku rozejmu między państwem ukraińskim a rosyjskim imperium, wiemy, że wojna w regionie będzie trwała jeszcze przez długi czas. Uruchomionej machiny imperialnego militaryzmu nie da się zatrzymać w najbliższym czasie.

W takiej atmosferze uważamy, że kluczowe znaczenie ma dalsze wspieranie towarzyszy i towarzyszek w Ukrainie, którzy i które sprzeciwiają się rosyjskiemu imperializmowi stawiając opór zbrojny lub organizując pomoc ludności dotkniętej bezpośrednio przez wojnę. Wzywamy wszystkich anarchistów i anarchistki, którzy i które uważają upadek wszelkich imperiów za ważny czynnik w rewolucyjnej walce, do przyłączenia się do demonstracji 24 lutego tam gdzie mieszkacie i wyrażenia grupowej solidarności nie tylko z anarchistami i anarchistkami, ale z każdym i każdą, kto chwycił_a za broń, w walce o wolność i równość przeciw kremlowskiej dyktaturze. Wyraźmy solidarność nie z państwem ukraińskim, lecz ze społeczeństwem Ukrainy, które pokazuje czynem, co oznacza opór. Czyż może być lepsza flaga dla takiej solidarności niż czarna?

Do zobaczenia na ulicach Warszawy, Berlina i innych miast!

Заклік да ўдзелу анархістаў у акцыях 24 лютага

Мы набліжаемся да другой гадавіны поўнамаштабнага ўварвання расійскай імперыі ва Украіну. Сотні тысяч загінулых прынесеныя ў ахвяру ідэі «рускага свету», які спрабуе аднавіць ваенную і палітычную ўладу Масквы ва Усходняй Еўропе. Надзеі на хуткае паражэнне Расіі і развале імперыі сёння ўжо рэдка можна сустрэць у асяроддзі актывістаў як у самой Украіне, так і ў іншых частках свету. З аднаго боку эканамічныя і палітычныя хаўруснікі Пуціна дапамаглі вайсковай машыне Крамля працягнуць вайну. З іншага боку павелічэнне заклікаў да перамір’я з усіх бакоў (у тым ліку і з левых пазіцый), толькі ўзмацняюць ціск на палітычныя эліты, зацікаўленыя ў паразе Расеі ва Украіне, і такім чынам падрываюць далейшую вайсковую падтрымку ўкраінцаў з Захаду ў супраціве ўварванню.

У гэтым годзе мы выразна ўбачылі, што ні заходнія краіны, ні расейская ліберальная апазіцыя не зацікаўленыя ў развале Расейскай імперыі. Рызыкі, звязаныя з такім сцэнарам пераважваюць любыя магчымасці спынення вайны, вызвалення як саміх расейцаў, так і людзей на акупаваных Расеяй тэрыторыях. Відавочна, што таксама існуе неабходнасць у новым рэвалюцыйным руху ўнутры Расеі, здольным разваліць палітычную ўладу Масквы і зноўку запаліць ідэі свабоды і роўнасці ў сэрцах простага насельніцтва.

Мы не чакаем заканчэння вайны ва Украіне ў 2024. І нават у выпадку перамір’я паміж украінскай дзяржавай і Расейскай імперыяй, мы ведаем, што вайна ў рэгіёне будзе працягвацца яшчэ доўга. Заведзеную машыну імперскага мілітарызму ў бліжэйшы час не спыніць.

У такой атмасферы мы лічым крытычным працягваць падтрымку таварышаў і таварышак ва Украіне, якія аказваюць супраціў расійскаму імперыялізму са зброяй або валанцёрскай працай. Мы заклікаем усіх анархістаў і анархістак, якія лічаць крушэнне імперый важным фактарам у рэвалюцыйнай барацьбе, далучыцца да дэманстрацый 24 лютага ў вашым рэгіёне і выказаць групавую салідарнасць не толькі з анархістамі і анархісткамі, але ўсімі тымі, хто ўзяў зброю ў рукі дзеля барацьбы за свабоду і роўнасць супраць дыктатуры Крамля. Выказаць салідарнасць не з украінскай дзяржавай, а з народамі Украіны, якія паказалі на справе, што значыць супраціў. І ці можа быць для такой салідарнасці сцяг лепшы, чым чорны?

Да сустрэчы на вуліцах Берліну, Варшавы і іншых гарадоў!

Призыв к анархическому участию в акциях 24 февраля

Мы приближаемся ко второй годовщине полномасштабного вторжению российской империи в Украину. Сотни тысяч погибших принесены в жертву идее «русского мира», пытающегося восстановить военную и политическую власть Москвы в Восточной Европе. Надежды на скорое поражение России и развале империи сегодня уже редко можно встретить в среде активистов как в самой Украине, так и в других частях света. С одной стороны экономические и политические союзники Путина помогли военной машине Кремля в продолжении войны. С другой стороны растущие призывы к перемирию со всех сторон (в том числе и с левых позиций), лишь усиливают давление на политические элиты, заинтересованные в поражении России в Украине, и таким образом подрывают дальнейшую военную поддержку украинцев с Запада в сопротивлении вторжению.

В этом году мы отчетливо увидели, что ни западные страны, ни российская либеральная оппозиция не заинтересованы в развале российской империи. Риски, связанные с таким сценарием перевешивают любые возможности прекращения войны, освобождения как самих россиян, так и людей на оккупированных Россией территориях. Очевидно, что также существует необходимость в новом революционном движении внутри России, способном развалить политическую власть Москвы и заново зажечь идеи свободы и равенства в сердцах простого населения.

Мы не ожидаем окончания войны в Украине в 2024. И даже в случае перемирия между украинским государством и российской империей, мы знаем, что война в регионе будет продолжаться еще долго. Заведенную машину имперского милитаризма в ближайшее время не остановить.

В такой атмосфере мы считаем критическим продолжать поддержку товарищей и товарищек в Украине, оказывающих сопротивление российскому империализму с оружием или волонтерской работой. Мы призываем всех анархистов и анархисток, считающих крушение империй важным фактором в революционной борьбе, присоединиться к демонстрациям 24 февраля в вашем регионе и высказать групповую солидарность не только с анархистами и анархистками, но всеми теми, кто взял оружие в руке для борьбы за свободу и равенство против диктатуры Кремля. Высказать солидарность не с украинским государством, а с народами Украины, показавшими на деле, что значит сопротивление. И может ли быть для такой солидарности флаг лучше, чем чёрный?

До встречи на улицах Берлина, Варшавы и других городов!