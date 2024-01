Spontandemonstration Jugendlicher in Berlin als Reaktion auf die revolutionäre Guerillaoffensive in Zap

Mit großer Freude haben wir die revolutionäre Offensive der Guerilla in Zap, im Widerstandsgebiet Girê Cûdî, verfolgt und am Samstag Abend in Berlin Kreuzberg eine spontante, unangemeldete Demonstation durchgeführt. Binnen kürzester Zeit konnte der türkischen Besatzerarmee in Südkurdistan eine zweite herbe Niederlage zugeführt werden, weshalb die türkische Staatsführung nur so vor Wut schäumt und Vergeltung fordert. Der Widerstand, welcher von unseren Freundinnen und Freunden auf den Bergen und in den Ebenen Kurdistans geleistet wird, verstehen wir als ein großes Zeichen für alle freiheitsliebenden Menschen auf der ganzen Welt. Seit der einseitigen Beendigung der Friedensverhandlungen durch den türkischen Staat und der ab 2015 folgenden Politik der militärischen Vernichtung, ist es der zweit größte Nato Armee weder gelungen den Widerstandswillen des kurdischen Volkes zu brechen noch die Freiheitsbewegung zu zerschlagen. Ebenso wie die Guerilla stattdessen in den letzten Wochen die Initiative übernommen hat, ist es auch an uns, jetzt Initiative zu übernehmen und unseren Beitrag im Kampf gegen den türkischen Faschismus und für die sofortige Freilassung Abdullah Öcalans zu leisten.

Kurdistan wird das Grab des Faschismus sein!