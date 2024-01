Zeit der Ökologie - Das grüne Akkumulationsregime

Ein paar wenige inhaltliche Punkte zu unserem Text, damit ihr schonmal einen Eindruck bekommt: Wir entwickeln darin die These, dass die gegenwärtigen kapitalistischen Krisen zu einer Etablierung eines ökologischen Akkumulationsregimes führen können. Dabei Problematisieren wir den Begriff der Ökologie, welche das Mensch-Natur-Verhältnis a priori verdinglicht. Unsere These eines

ökologischen Akkumulationsregimes untersuchen wir entlang der Ökonomie, der Politik und der Subjektivierung. Die Profitabilitätskrise erfordert ein neues Akkumulationsmodell, was sich ökonomisch durch neue Formen des Extraktivismus und der Landnahme sowie der Algorithmisierung abzeichnet.

Auf der Ebene der Politik schlagen wir den Begriff der Ökolokratie vor. Wir beobachten einen Katastrophenverwaltungsstaat, der durch die Anrufung von Katastrophen technokratisch und sicherheitspolitisch regieren kann. Die verschiedenen Ausnahmezustände der letzten Jahre zeigen dies. Die Subjektivierung verändert sich ebenfalls. Subjekte streben nach einem Ich-Ideal, welches in Moralisierung und Verregelung mündet. Zeitgleich formen die Anforderungen der ökologischen Katastrophen-Anrufung und der Algorithmisierung entscheidend die Subjekte.

Daraus ergibt sich ganz Anderes zu tun als wir gewohnt sind. Die Broschüre ist der Versuch einer Annäherung an eine revolutionäre Praxis der "Zeit der Ökologie". Dabei ist sie nicht mehr als ein Anfang.

Aber lest selbst...