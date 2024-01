[K] Knastbesuch am 30. Dezember an der JVA-Ossendorf

Am 30. Dezember haben wir mit 60 Genoss:innen unangemeldet die Gefangenen in der JVA-Ossendorf in Köln mit Feuerwerk, Parolen und Farbe besucht. Momentan sitzen zwei türkische Kommunisten in der JVA und büßen lange Haftstrafen ab.

Der Knast ist für uns als linke keine abstrakte Gefahr, sondern konkreter Alltag. Die Repressionen gegenüber revolutionären und antifaschistischen Linken spitzen sich schon seit Monaten zu. Es ist deshalb Notwendig Solidarität, auch über die Knastmauern hinweg zu organisieren!

Freiheit für alle politischen Gefangenen! Freiheit für die zwei türkischen Kommunisten in der JVA-Ossendorf!

Mut und Kraft allen Untergetauchten!

#FreeJo!

Video zu sehen über: https://we.tl/t-fnl6Mcn5gl