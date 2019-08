Es gibt kein ruhiges Hinterland!

In der Nacht vom 18. auf den 19. Mai haben Antifas in Brühl Plakate mit der Aufschrift: "Tatort Rassimus(...)" an eine Wand neben dem Veranstaltungsort "Galerie am Schloß", angebracht. Das hat folgenden Hintergrund: Die Galerie am Schloß wurde erneut von der Stadt Brühl an den AfD Stadtverband/ Kreisverband vergeben. In Brühl regt sich Widerstand gegen den frisch gegründet AfD Stadtverband. Das wird nicht die letzte Aktion gewesen sein. Nationalismus raus aus den Köpfen! Nationalisten raus aus der Stadt!!!