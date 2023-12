[POTSDAM] Broschüre: Free Gaza from Hamas. Beiträge nach dem Angriff auf Israel

Am 7. Oktober 2023 verübte die islamistische Terrororganisation Hamas eine Welle multipler Angriffe auf israelische Zivilist:innen. Mehr als eintausend Menschen wurden getötet und misshandelt, etliche als Geiseln in den Gaza-Streifen verschleppt. Als Reaktion erklärte Israel den Kriegszustand.

Wie die Zukunft des Gazastreifens, Israels und der gesamten Region aussehen könnte, ist mitten im Krieg bis heute ungewiss. Auch im Rest der Welt tobt seitdem ein Informationskrieg, ein Krieg um die Köpfe der Zusehenden. Ein Krieg um Solidarität, die richtige Kontextualisierung, die richtigen Fragen und Antworten unter dem billigen Vorwand, aber auch um den Preis der Komplexität.

Israel ist ein Nationalstaat mit allen kritikwürdigen allgemein und spezifischen Merkmalen. Israel ist aber gleicherfmaßen ein besonderes Land als der einzige jüdische Staat und die einzige Demokratie in der Region.

Die Allgegenwärtigkeit des Antisemitismus ist das Kernelement des Krieges. Der eliminatorische Terror ist unwiederruflich zum Bestandteil einer islamistischen Befreiungmythologie geworden, bei der es kaum vorstellbar ist, dass es um das Wohlergehen und die wirklichen Interessen von Menschen geht. Die Hamas als klerikalfaschistische Organisation missbraucht alle erdenklischen zivilen Hilfsgüter für ihren Terror. Sie unterbindet freie Wahlen in Gaza, unterdrückt progressive Kräfte. Sie schürt Krieg und torperdiert jegliche Bemühungen eines Friedens. Daher zielt die Forderung "Free Gaza From Hamas" nicht nur auf den terror gegen die Israelis, sondern auch auf die Situation der Palästinenser:innen.

Wir haben weder den Spatz in der Hand noch die Taube auf dem Dach. Am Ende entscheiden unsere Worte weder über das Schicksal der Menschen im Gaza oder Israel noch über Gedeih und Verderb der Hamas und des islamischen Jihad. Gleichzeitig ist es unser Privileg, in Frieden zu leben und nicht unmittelbar involviert zu sein. Wir haben die Möglichkeit unsere Positionen gegeneinander abzuwägen. Die Debatte und die Bedingungen dafür, das Menschen ein freies und würdiges Leben führen können, bleibt unser erklärtes Ziel als Linke. Das ist vielleicht das einzigst Nützliche, das wir an diesem Ort tun können.

In der Broschüre sind Beiträge einer Kundgebung vom 18.10.23 in Potsdam zusammengefasst.