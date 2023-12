(SB) Anquatschversuch 12.12.2023

Bereits am Montag, den 11.12.2023, wurde eine Person auf dem Campus von einer Frau nach dem Weg zur Mensa gefragt. Am nächsten Tag, Dienstag, den 12.12.2023, wurde die Person von derselben Frau in der Nähe der Bushaltestelle erneut angesprochen. Diesmal wurde der volle Name der angesprochenen Person genannt und die Frau stellte sich als Mitarbeiterin des Innenministeriums vor. Dies ist eine bekannte Umschreibung für VS-Mitarbeiter:innen. Nachdem die VS-Mitarbeiterin klarmachte, dass sie von der Teilnahme der Person an einem Gegenprotest Anfang des Jahres wusste, lud sie sie zu einem Gespräch über die rechte Szene an der Uni Saarbrücken ein. Die VS-Mitarbeiterin gab an, dass sie angeblich nur an einem Informationsaustausch interessiert sei. Sie bot ein Treffen in einem Café an, das sich nahe des Wohnorts der Person befindet. Die angesprochene Person ging nicht auf den Anquatschversuch ein und nahm auch das Angebot nicht wahr.

Die VS-Mitarbeiterin ist Anfang-Mitte 40, ungefähr 1,75 - 1,80 m groß, hat kurze blonde Haare (überschulterlang). Sie hatte eine Wollmütze und eine Winterjacke an.

Also haltet Augen und Ohren offen! Wenn ihr angequatscht werdet, ist das Wichtigste, keine Aussgaen zu tätigen und sich bei den örtlichen linken Strukturen zu melden. In dem Flyer der Roten Hilfe findet ihr weitere nützliche Tipps zum Thema Anquatschversuche (https://rote-hilfe.de/downloads1/category/3-was-tun-wenn-s-brennt-und-rechtshilfe-infoflyer-zu-spezifischen-themen?download=22:anquatschversuch-was-tun-information-der-roten-hilfe-zu-kontaktaufnahme-von-vs-und-staatsschutz ).