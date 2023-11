Tanz der lebenden Toten – Aufruf zum Block der Kriegsversehrten, Zerschossenen und anderer Zombies am 29.11.23

Ein Gespenst geht um. Das Gespenst des Krieges. Was lange durch die

Köpfe der Herrschenden spukte als düsteres Planspiel, grausam erprobt in

vielen Winkeln der Welt, rüttelt laut an den Fenstern, poltert an den

Türen und jagt Schauer über die Rücken.

Am 29. und 30. November wird es in Berlin erscheinen: auf der

Berliner Sicherheitskonferenz (BSC). Dort lädt es ein zum Ränkespiel und

präsentiert in Glanz und Glorie Fratzen des Militarismus und ein

mörderisches Arsenal hochtechnisierter militärischer Ingenieurskunst.