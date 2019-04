Aktion gegen Bundeswehrplakate

Seit einiger Zeit schon versucht die Bundeswehr neue Menschen, insbesondere Jugendliche, für die Armee und das Mitwirken im Krigen zu begeistern. Dafür ist sie auf allen gängigen Social-Media Plattformen vertreten, auf welchen sie sich als ganz normaler und cooler Arbeitgeber inszinieren. Dazu betreibt die Bundeswehr unter anderem den Youtube Kanal "Bundeswehr Exclusive" auf dem täglich V-Log artig das Leben der Soldaten in Ausbildung oder auch in Einsätzen wie z.B in Mali veröffentlicht wird. Dabei werden die Videos so geschnitten, dass sie mehr wie der Trailer zum nächten Kinofilm wirken als ein Kriegseinsatz, was es aber tatsächlich der Fall ist.

Diese verzerrung der Realität finden wir so nicht hinnehmbar und absolut verwerflich, da Krieg und das Mitwirken in einer kriegerischen Organisation, welches die Bundeswehr ist, total verharmlost und als cool und Aufregend dargestellt wird!

Vieleicht gibt es ja (in anderen Städten) ebenfalls Menschen, die eine solche Korrektur an einem Bundeswehrplakat vornehmen möchten.

In diesem Sinne...

... Alerta Alerta ANTIFASCISTA!!!

- Eine Aktion der ALGE -

Anbei noch Daten zu Todesfällen der Bundeswehr bei Auslandseinsätzen:

