Keine Rückzugsraum für Faschisten

Am 6.4.2019 versuchte die sogenannte „Bürgerinitiative Magdeburg in der Magdeburger Innenstadt auf zu marschieren. Viele Antifas waren unterwegs, um diesen Aufmarsch zu stören und deren faschistischen Akteuren den Tag zu versauen. Während auf der Otto-von-Guericke-Straße eine Sitzblockade den Aufmarsch effektiv behinderte, suchten wir einige Faschisten der „Bürgerinitative“ an ihren Wohnorten auf. Zeitgleich zum Naziaufmarsch besuchten wir Matthias Fischer und Ferdinand Engel und markierten ihre Wohnorte in der Wolfenbüttler Str. in Sudenburg mit Farbe und Plakaten. Solange ihr rassistische Aufmärsche organisiert, werden euch keine Ruhe lassen.

Den Antifaschistischen Selbstschutz organisieren

Faschisten angreifen