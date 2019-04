(B) Vernichtungsphantasien und Neo-Nazis bei der AfD Pankow

Bekannt wurde dies der “Prenzlberger Stimme” durch einen internen Streit mit Andreas Geithe (auch AfD Pankow). Geithe war in den 1990er Jahren Mitglied und Aktivist der “Nationalistischen Front”(NF) sowie nach deren Verbot in einer Nachfolgeorganisation. Die NF versuchte u.a. “Nationale Einsatzkommandos” aufzubauen, paramilitärische Gruppen ähnlich sogenannter Wehrsportgruppen. Ziel sollte sein “Sabotageakte” und “überraschend durchgeführte zentrale Aktionen” durchzuführen.(2) Diese rechtsterroristische Vereinigung wurde 1992 verboten.(3) Auch steht Geithe in engem Kontakt zu Andreas Holder. Dieser saß für die AfD in der BVV Pankow, bis bekannt wurde, dass er Abonnent der NPD-Zeitschrift “Hier & Jetzt” war.(4+5) Daraufhin wurde Holder aus der Fraktion ausgeschlossen.

Aufgrund dieser Vergangenheit soll Geithe seinen Posten als Bürgerdeputierter im Ausschuss für Soziales niederlegen.

Andreas Geithe ist aber nicht nur als Bürgerdeputierter für die AfD Pankow aktiv, sondern auch als Vermieter der zentralen AfD-Immobilie in Blankenburg (Alt-Blankenburg 12a). Dort betreiben die “Pankower Abgeordneten” Christian Buchholz, Herbert Mohr und Ronald Gläser (alle AGH) ein Abgeordneten-Büro. In dem ehemaligen “Restaurant Pascal” finden auch Vortragsveranstaltungen, Stammtische und Wahlkampfvorbereitungen statt. Auch die “Junge Alternative” nutzt den Raum für Veranstaltungen.

So war es auch nicht verwunderlich, dass Herbert Mohr seinem Vermieter schnell zur Seite sprang und sich unter einem Pseudonym über angeblich schlechte Recherche beklagte, ohne die Tatsachen wirklich in Frage zu stellen.

Kontakt: keinraumderafd(at)riseup.net

