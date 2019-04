[Stockach] Kein Raum der AFD

Wir haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Bürgerhaus "Adler Post" in Stockach (Baden-Württemberg) mit Farbe verziehrt und die Eingänge und Schlösser mit Sekundenkleber verschlossen. Grund ist der dortige Besuch von Alice Weidel am 06. April.

Wer der rassistischen und menschenfeindlichen "Alternative für Deutschland" die Möglichkeit gibt, Veranstaltungen abzuhalten, muss mit Konsequenzen rechnen. Egal ob unter privater - oder wie in Stockach städtischer - Hand, gilt: Keine Bühne für die AFD!