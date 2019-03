Am 14. April wollen sich – nach langer Pause – erneut Nazis, Rassist*innen und Verschwörungstheoretiker*innen versammeln, um unter dem Deckmantel vermeintlicher Regierungskritik ihrer menschenverachtenden Ideologie Ausdruck zu verleihen. Der Name „Michel, wach endlich auf“, ist neu, dass was da hinter steht, nämlich die Initiator*innen und Unterstützer*innen der Merkel Muss Weg Kundgebungen des letzten Jahres, sind alt. Bereits damals versammelte sich ein braunes Potpourri aus sogenannten besorgten Bürger*innen, Anhänger*innen der AfD, Mitgliedern der Identitären Bewegung, Mitgliedern eines hiesigen Ku-Klux-Klan-Ablegers und andere ewig gestrige.

Bereits im letzten Jahr wurden die Merkel-Muss-Weg Kundgebungen von antifaschistischen Protesten begleitet. Am 7.11. blockierten wir mit hunderten Menschen den Bahnhof Dammtor, was dazu führte, dass nicht alle Teilnehmer*innen die Kundgebung erreichen konnten. Die erfolgreiche Blockade, die hohen Teilnehmer*innenzahlen an den parallel stattfindenden Demos des Hamburger Bündnis gegen Rechts, sowie die Absagen weiterer angemeldeter Merkel-Muss-Weg-Kundgebungen, werteten wir als Erfolg antifaschistischer Mobilisierung und Intervention.

Um die Neuauflage der rechten Kundgebungen im Keim zu ersticken und „den Deutschen Michel“ gar nicht erst aufwachen zu lassen, rufen wir erneut dazu auf, den Bahnhof Dammtor dicht zu machen und die rechte Kundgebung zu stören, wo es nur geht!

Wir rufen dazu auf, pünktlich um 12:00 im Bahnhof Dammtor zu sein! Wir werden dieses Mal keine gemeinsamen Anreisen organisieren um der Polizei und der Hochbahn möglichst wenig Spielraum zu geben, unseren Protest am Bahnhof im Vorfeld zu verhindern. Schließt euch mit euren Freund*innen und Genoss*innen zusammen, seid solidarisch, organisiert euch und organisiert eigene Anreisen zum Dammtor. Bringt Fahnen und Transparente mit, seid laut und kreativ!

Für eine antifaschistische Woche, ob Mittwoch oder Sonntag! Dammtor dicht machen und den deutschen Michel zurück ins Bett schicken!