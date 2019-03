Verbotene Waffen und Nazi-Devotionalien in Dorfmark

Was ist genau passiert? Bereits seit Jahren gibt es "Militaria-Sammler-Treffen" im Gasthaus "Zur Post" in Dorfmark. Erzählungen über dort angebotene Nazi-Devotionalien kursieren in Dorfmark genauso lange. Am Sonntag wurden nun von der Polizei zahlreiche Uniformen, Dokumente und Bücher sowie Ausrüstungsstücke, Blank- und Schusswaffen beschlagnahmt. Darunter befinden sich auch ein Maschinengewehr ohne Lauf und eine Maschinenpistole mit Rundmagazin. Von einem "Aussteller" alleine wurden 75 Messer, Säbel und Bajonette beschlagnahmt. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren u.a. wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein.

Unklar ist, ob auch Schritte gegen die Gasthausbetreiber*innen eingeleitet wurden. Immerhin ist es kaum vorstellbar, dass diese (ev. über Jahre hinweg) nicht gemerkt haben, was unter ihrem Dach passiert.

Was bedeutet das für die 3. Antifaschistische Osterdemonstration in Dorfmark? Letztlich ist es vor allem ein Grund mehr, an der Demo am Ostersonntag teilzunehmen! Jetzt ist erwiesen, dass die Betreiber*innen der Gaststätte "Zur Post" in ihren Räume noch anderen Strukturen der extremen Rechten Platz bieten. Es reicht! Zeigen wir das am 21. April ab 13:12 vor der Gaststätte!

Hier gehts zum Demoaufruf: https://de.indymedia.org/node/28761

Hier gehts zum Blog der Demo: https://nonazisdorfmark.blogspot.com

Wir haben jetzt auch Twitter: https://twitter.com/NoNazisDorfmark