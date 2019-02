[B] Kreuzberger Finger Interkiezonale

Am 02.03 wird aus verschiedenen Kiezen in Berlin eine Sterndemo zum Lausitzer Platz stattfinden. Bisher sind Finger aus Schöneberg Fhain und Neukölln dabei. Das Ziel an diesem Tag ist sich solidarisch mit den verschiednen Projekten wie Syndikat, Liebig 34, Potse, Drugstore, G17a, R94 und der Brauni zu zeigen. Diese haben sich teilweise nicht am 01.01 ihre Schlüßel klauen lassen oder werden durch Investor*innen in ihren Freiräumen bedroht. Auch bei uns ist es nich klar, ob wir in noch nich mal 100 Tagen in unseren Räumen sind. Deshalb möchten wir mit euch zusammen lautstark von der Meuterei um 16h als kreuzberger Finger zum Lausitzer Platz segeln.