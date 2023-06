Sicheres Maskieren mit einem T-Shirt – eine kurze Beschreibung wie es gehen kann

Wir vermuten: Die meisten wissen, dass ein T-Shirt eine nützliche Hilfe ist, wenn du dein Gesicht nicht zeigen möchtest. Es gibt sie in jedem Freeshop. Wenn die Cops bei dir ein T-Shirt finden, ist es eben ein Kleidungsstück und kein verräterischer Schlauchschal oder Dreieckstuch.

Wir haben festgestellt, dass viele sich das T-Shirt halb über den Kopf ziehen, so als würdest du es anziehen. Eh es dann aber komplett angezogen ist, die Halsöffnung also auf Augenhöhe ist, wird in die Arme ein Knoten gemacht. Die Halsöffnung dient dann als Sichtfenster.

Der Nachteil dabei ist, dass das “Fenster” oft sehr groß ist und dass Teile der Nase und auch der Augenbrauen sichtbar sind. Es ist viel sicherer, solche markanten Teile des Gesichtes abzudecken. Da das T-Shirt sehr leicht über deinen Kopf fällt, zeigt es auch keine Gesichtsform oder andere Ausschnitte wie es zum Beispiel bei einem Schlauchschal oder Dreieckstuch sein kann. Sowohl deine Ohren als auch deine Frisur, deine Kopfform, der Hals, alles ist damit abgedeckt.

Wir wollen hier eine kleine Anleitung geben, wie es besser gefaltet werden kann.

Alles was du brauchst ist ein eher großes T-Shirt. Wenn du dir nicht sicher bist, dass es los wirst eh die Cops kommen (zB Bei einer Demo), wähle eine neutrale Farbe, am besten natürlich schwarz, ohne prints. Wenn du ein solifoto machen möchtest und eh alles bunt ist und du auch Lust dazu hast, kannst du für so etwas natürlich auch ein auffälliges T-Shirt nehmen. Bedenke nur, dass du es aus Sicherheitsgründen danach entsorgen solltest, also ab in den (über)nächsten Freeshop damit oder auf die Straße zum verschenken legen.



1. Nimm ein T-Shirt an den Ärmeln in die Hände, so dass die Halsöffnung oben ist.



2. Nimm das T-Shirt und drück es dir ins Gesicht, so dass die Halsöffnung auf deiner Nase unter den Augen ist.



3. Ziehe jetzt die Ärmel nach hinten, so dass die Halsöffnung eng auf deiner Nase ist.



4. Knote die Ärmel fest hinter dem Kopf zusammen. Die Halsöffnung ist dabei weiter auf der Nase unter den Augen.

5. Nur die obere Hälfte des Kopfes ist sichtbar. Du musst das T-Shirt nicht festhalten, es ist festgeknotet.



6. Nimm nun die Vorderseite des T-Shirts in die Hände und ziehe die Vorderseite hoch.

Die T-Shirt-Hinterseite hängt dabei weiter nach unten.



7. Ziehe die T-Shirt-Vorderseite nach oben und über deinen Kopf nach hinten, bis du durch die Halsöffnung des T-shirts gucken kannst. Die T-Shirt-Hinterseite ist unter den Augen, die T-Shirt-Vorderseite hast du über die Augen über den Kopf gezogen.



8. Du bist jetzt vollständig maskiert, nur die Augen und ein die Nasenwurzel sind sichtbar.

Durch diese Art der Faltung ist der Teil um die Augen viel variabler und kann somit sehr klein gemacht werden, so dass wirklich nur noch die Augen sichtbar sind. Beim genauen zurecht ziehen nimmst du dir am besten einen Spiegel oder fragst eine Person, die bei dir ist. Was zB auch lustig sein kann bei einem Solifoto: Male auf deine Augenlider quasi ein Auge. Also ein Kreis, der aussieht als wäre er die Iris/ die Pupille. Machst du dann für das Foto die Augen zu, sind da gemalte Augen zu sehen, aber nicht deine eigene Augenfarbe.

Love and Rage (A)

Dieser Artikel wurde verfasst von ein paar weißen Queers, manche schwerbe*hindert, manche nicht, alle mit festem Wohnsitz.