[Griechenland] Finanzielle Unterstutzung der anarchistischen politischen Gefangenen Pola Roupa und Nikos Maziotis - mitglieder des Revolutionaren Kampfes - und uber familie

Während einer unserer Aktionen verloren wir unseren Kameraden Lambro Fouda, der am 10. März 2010 bei einem Zusammenstoß mit der Polizei während einer Vorbereitungs aktion der Organisation getötet wurde. Damals begann die Organisation ihre Maßnahmen als Reaktion auf die globale Finanzkrise und die Durchsetzung von Kreditverträgen in Griechenland.

Seit unserer ersten Verhaftung im Jahr 2010 übernehmen wir die politische Verantwortung für unsere Beteiligung am Revolutionären Kampf. In allen Prozessen gegen unsere Organisation haben wir öffentlich unser Vorgehen sowie das gesamte Vorgehen der Organisation verteidigt. Wir haben die Politik des bewaffneten revolutionären Kampfes gegen Staat und Kapital verteidigt und das Ziel einer sozialen Revolution unterstützt. Unser Ziel ist es, das wirtschaftspolitische Machtgefüge zu stürzen und durch eine klassenlose Gesellschaftsordnung zu ersetzen, die auf dem Zusammenschluss von Gemeinden basiert.

Während unserer Aktionen wurden wir zwei Mal ausgezeichnet. Das erste Mal geschah im Jahr 2007, unmittelbar nach dem Angriff der Organisation mit einer Panzerabwehrrakete auf die Botschaft der USA in Athen. Das US-Ministerium zahlte den Mitgliedern des Revolutionären Kampfes 1.000.000 Dollar, während der griechische Staat 800.000 Euro erhielt. Das zweite Mal erfolgte die Auszeichnung im Jahr 2014, als der griechische Staat uns beiden persönlich jeweils 1.000.000 Euro zusprach. Diese Proklamation wurde während unserer Zeit in der "Illegalität" gemacht, die wir nach unserer Freilassung im Jahr 2011 erlebten. Nach Ablauf unserer 18-monatigen Untersuchungshaft fand kein Gerichtsverfahren statt (gemäß der griechischen Verfassung darf niemand über 18 Monate in Untersuchungshaft gehalten werden).

Die Proklamation erfolgte nach dem Bombenanschlag des Revolutionären Kampfes im Jahr 2014. Dabei wurde eine Autobombe mit 75 Kilogramm Sprengstoff auf das Gebäude der Aufsichtsdirektion der Bank von Griechenland in Athen gezündet, in dem sich auch das Büro des IWF befand. Diese Aktion war eine direkte Reaktion auf die Kreditverträge, die der griechische Staat seit 2010 auf Druck supranationaler Institutionen wie der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Kommission und dem Internationalen Währungsfonds (Troika) abgeschlossen hatte. Der Angriff wurde vom "Revolutionären Kampf-Kommando Lampros Fountas" durchgeführt. Bei unserer Festnahme wurden wir in erster Instanz zu lebenslanger Haft verurteilt, ein Urteil, das jedoch vom Berufungsgericht aufgehoben wurde.

Nach insgesamt acht langen Gerichtsverfahren (vier Verfahren erster Instanz und vier Berufungsverfahren) im Zusammenhang mit den 18 Aktionen des Revolutionären Kampfes wurden wir zu mehreren Jahrzehnten Haft verurteilt. Diese Haftstrafen wurden zusammengelegt und auf eine Gesamtdauer von 20 Jahren verlängert.

Abgesehen von unserer Verurteilung sahen wir uns auch mit einer anderen, noch abscheulicheren Dimension staatlicher Repression konfrontiert, als der griechische Staat unser eigenes Kind zum Ziel des Krieges gegen uns machte. Als wir im Jahr 2010 zum ersten Mal verhaftet wurden, befand sich meine Partnerin Rupa bereits im sechsten Monat schwanger, und unser Sohn wurde wenige Monate später im Gefängnis geboren. Im Jahr 2012 wurden wir als "illegal" eingestuft, noch bevor der erste Prozess gegen den Revolutionären Kampf (2011-2013) endete, bei dem wir in Abwesenheit zu 50 Jahren Haft verurteilt wurden. Unser Sohn blieb all die Jahre bei uns, bis im Januar 2017 auch mein Partner festgenommen wurde (Nikos Maziotis wurde bereits im Juli 2014 verhaftet). Als mein Partner verhaftet wurde, übergab die Polizei unseren Sohn auf Anweisung des Staatsanwalts nicht an unsere Verwandten, sondern brachte ihn in eine geschlossene psychiatrische Abteilung unter Polizeischutz und verwehrte ihm in den ersten Tagen jegliche Besuche. Das Ziel des griechischen Staates war es, maximalen Druck auf uns auszuüben und die elterliche Beziehung zu unserem Sohn zu zerstören. Von dem Moment an, als unsere Partnerin Pola Roupa wegen der Aktionen und Verurteilungen festgenommen wurde, wurde uns die elterliche Fürsorge sofort entzogen. Dieses beispiellose Ereignis hinterließ einen äußerst negativen Eindruck in der Gesellschaft, und nach einigen Tagen des Hungerstreiks und der Mobilisierung von Genossen und Partnern übergab der griechische Staat schließlich unseren Sohn an unsere Verwandten. Allerdings entzog er uns anschließend per Gerichtsbeschluss das Sorgerecht.

Wir wurden bereits zu einer Haftstrafe von über 10 Jahren verurteilt, während mein Partner eine Strafe von fast 8 Jahren erhielt, mit der Möglichkeit, nach 3/5 der Strafe eine Bewährung zu beantragen, was 12 Jahre entspricht. Dabei kann auch die Arbeitszeit im Gefängnis berücksichtigt werden. Genosse Maziotis hat diese Frist bereits erreicht, einschließlich der Arbeit für ein Jahr, aber der Suspendierungs ausschuss hat die Gewährung der Bewährung mindestens zweimal abgelehnt und ignoriert seinen dritten Antrag. Zusätzlich zu der 20-jährigen Haftstrafe wurden wir mit exorbitanten Geldstrafen belegt. In letzter Zeit sind insbesondere die staatlichen "Gesetze" in den Vordergrund gerückt, darunter Gerichtskosten (insgesamt 8 Gerichte) sowie Bußgelder und Gerichtskosten für die Militärgerichte, die meinem Genossen Nikos Maziotis wegen seiner vollständigen Verweigerung des Militärdienstes auferlegt wurden, zu dem er im Alter von 18 Jahren einberufen wurde. Die Gesamthöhe dieser Schulden beläuft sich auf 70.000 Euro.

Genossen, wir haben unser Leben dem Kampf gegen den Staat und das Kapital gewidmet, dem Kampf für die Revolution, und wie erwartet, haben wir einen hohen Preis bezahlt für die Entscheidungen, die wir getroffen haben.

Schwierigkeiten aufgrund einer langen Haftstrafe, wie in unserem Fall, betreffen nicht nur diejenigen, die sie erleben, sondern auch ihr familiäres Umfeld, insbesondere wenn es sich um minderjährige Kinder und ältere Menschen handelt. Diese Schwierigkeiten waren und sind für uns von größter Bedeutung. Besonders in dieser Zeit, in der ein Angehöriger mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen konfrontiert ist. Genauer gesagt handelt es sich um die Mutter unseres Partners Roupa und die Großmutter unseres Sohnes, die das Sorgerecht für unser Kind innehat. Sie ist eine ältere Person mit sehr schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen. Dank ihr und der Schwester unseres Partners Roupa, die ebenfalls das Sorgerecht hat, ist unser Sohn nicht in einer Anstalt gelandet, sondern wächst in einer stabilen und sicheren Umgebung auf.

In dieser Zeit sind für uns die finanzielle* Unterstützung, die zur Behandlung schwerwiegender Gesundheitsprobleme beiträgt, sowie die Unterstützung unserer Angehörigen von größter Bedeutung.

* Wir halten es für notwendig, 3. 000 euro zu sammeln, um die unmittelbaren finanziellen schwierigkeiten unserer familie zu überwinden

Pola Roupa , 3. Flügel des Frauengefängnisses Theben

Nikos Maziotis, 4.Flügel Domokos-Gefängnis

https://www.firefund.net/eamaziotisroupa

https://epanastaticosagonas.wordpress.com/

https://www.facebook.com/solidarietaE.A/